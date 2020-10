Jaunais VP priekšnieks sola "veco laiku" beigas

Ruks šodien Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē norādīja, ka viņš būs ļoti neiecietīgs pret negodprātīgiem policistiem, jo "vecie laiki beigušies".

Tāpat viņš uzsvēra, ka jāstrādā pie tā, lai VP būtu regulāra un pastiprināta kontrole pār likumsargiem. Šādai kontrolei ir jāsākas jau no policista tiešā priekšnieka līmeņa. "Jāskatās, kā policists dzīvo, kādu auto pārvietojas, kāda ir viņa māja," piebilda Ruks.

Jaunais VP priekšnieks gan vērsa uzmanību, ka negodprātīgas rīcības izskaušanai liela nozīme ir prevencijai, topošo policistu izglītošanai un VP sadarbībai ar Iekšējās drošības biroju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB).

"VP koledžā jautājumam par korupcijas riskiem jau sākotnēji jābūt iekļautiem policistu izglītošanā. Jāskaidro konkrēti piemēri no pagātnes un kas par to draud. Izaudzinot policistu no pirmajām dienām, viņš nedomās par koruptīvām izpausmēm," norādīja Ruks.

Jau ziņots, ka valdība vakar VP priekšnieka amatā apstiprināja VP Kriminālizmeklēšanas pārvaldes priekšnieku Ruku.

Likums paredz, ka VP priekšnieku amatā uz pieciem gadiem ieceļ iekšlietu ministrs pēc tam, kad attiecīgo kandidatūru apstiprinājis Ministru kabinets.

Ruks šogad 6.jūlijā iecelts VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes priekšnieka amatā, bet 12.augustā viņam piešķirta pulkveža pakāpe.