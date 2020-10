Dāsnās piemaksas Rīgas pagaidu administrācijā: Pūce skaidro, kāpēc tāds lēmums bija pareizs

Ministrs Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" uzsvēra, ka administrācija pati sev nav izmaksājusi kompensācijas, bet gan tās piešķirtas administrācijas biroja darbiniekiem. "Cilvēkiem, kas arī piekrita uz septiņiem mēnešiem atnākt no citām darba vietām, bieži vien bez kādas garantijas par darba turpināšanu, un tiešām strādāja ļoti saspringtā periodā," norādīja Pūce.

Pēc viņa teiktā, piemaksas saņēmušo cilvēku skaits nav liels, turklāt septiņu mēnešu periods ir pietiekams, lai novērtētu darba pienākumu izpildi.

"Manuprāt, tas ir pareizs lēmums," komentējot piemaksu piešķiršanu, uzsvēra ministrs.

Kādas bija piemaksas

Kā vēstīts, Rīgas pašvaldības pagaidu administrācija saviem darbiniekiem un izpilddirektora pienākumu izpildītājai Ivetai Zalpēterei maksājusi piemaksas otras algas apmērā, kā arī uz atvadām izmaksājusi naudas balvas.

Zalpēterei, kura darbu Rīgas pašvaldībā sāka 31.martā, mēnešalga ir noteikta 2353 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas. No 7.aprīļa viņai saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.pantu noteikta piemaksa par papildu darbu 30% apmērā no mēnešalgas, jeb 706 eiro mēnesī. Savukārt no 1.jūnija, balstoties uz šī paša likuma 15.pantu, viņai noteikta speciālā piemaksa 70% apmērā no mēnešalgas, jeb 1647 eiro mēnesī.

Pagaidu administrācijas biroja vadītājs Mārtiņš Dambergs, kurš saņēma 2264 eiro, un padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Jana Jentkus, kura saņēma 1785 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas, arī tikuši pie piemaksām otras algas apmērā.

Dambergam no 13.marta, bet Jentkus no 1.aprīļa tika maksāta piemaksa par darba kvalitāti 40% apmērā no mēnešalgas. Savukārt no 1.jūnija Dambergam un Jentkus tika maksātas speciālās piemaksas 60% apmērā no mēnešalgas.

Pie mazākas piemaksas 40% apmērā no mēnešalgas no 13.marta tikusi pagaidu administrācijas biroja darbiniece Velta Feodorova, kuras alga bija noteikta 1785 eiro pirms nodokļu nomaksas. Rezultātā viņa papildus algai mēnesī saņēma aptuveni 714 eiro.

Kā Rīgas domē noskaidroja aģentūra LETA, pagaidu administrācija, kuras pilnvaras beidzās līdz ar jaunās Rīgas domes sasaukšanu un Rīgas mēra ievēlēšanu šī gada 2.oktobrī, uz atvadām saviem darbiniekiem arī izmaksājusi naudas balvas 100% apmērā no mēnešalgas.