Radošo savienību pārstāvji apsverot iespēju pieprasīt Reira demisiju

Viņš aprēķinājis, ka, attiecinot Finanšu ministrijas (FM) priekšlikumu uz vienu autordarbu, nodokļu slogs pieaug trīs reizes, bet "neto peļņa" ir aptuveni trīs reizes mazāka. Gulbis uzsvēra, ka šāds ienākumu samazinājums radošajiem cilvēkiem ir ārkārtīgi būtisks.

Gulbis pastāstīja, ka mākslinieki un tēlnieki plāno nākt klajā ar saviem priekšlikumiem. Viens no tiem ir saglabāt autoratlīdzībām līdzšinējo nodokļu apmēru un 80% no šīs summas novirzīt valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI), bet 20% - iedzīvotāju ienākumu nodoklim (IIN). Tāpat plānots piedāvāt, ka autoratlīdzību līgumus var slēgt tikai tie cilvēki, kurām ir radošās personas statuss.

Gulbis pavēstīja, ka viens no publiskajā telpā minētajiem iemesliem plānotajām izmaiņām ir saistīts ar to, ka autoratlīdzības saņem ne tikai radošā darba veicēji, tomēr, viņa ieskatā, FM piedāvājumā nekas neliecina par to, ka ir domāts, kā samazināt to cilvēku skaitu, kas slēdz autoratlīdzības līgumus.

"Pēc būtības viņi piedāvā likvidēt autoratlīdzības kā tādas, atstājot tikai nosaukumu. Aizbildināšanās ar mākslinieku un citu radošo darbu veicēju sociālu aizsardzību ir smalks reklāmas gājiens," uzskata tēlnieks, norādot, ka radošo savienību pārstāvji apsver iespēju pieprasīt arī finanšu ministra Jāņa Reira (JV) demisiju, jo FM piedāvātais neesot orientēts uz valsts ilgtspēju.

Pēc tēlnieka domām, ja mūsdienīgā, demokrātiskā un eiropeiskā valstī, kāda ir Latvija, FM nāk klajā ar šādu piedāvājumu, ministram ir jāatkāpjas.

Gulbis pauda cerību, ja mediķiem izdevās panākt finansējuma palielinājumu algām, tad līdzīgas iespējas ir arī radošā darba veicējiem. "Mediķu panāktais dod cerību, ka arī mēs atradīsim dzirdīgas ausis Saeimā, lai šādas izmaiņas netiku pieņemtas," akcentēja mākslinieks.

Gulbis domā, - ja ieviesīs šo nodokļu reformu, tas Latvijā samazināšot radošo potenciālu un labākajā gadījumā valstī veidošoties tādi cilvēki, kuri varēs strādāt bankā, bet trūks tādu, kas var izgudrot kaut ko jaunu.

Tēlnieks sacīja, ja viena no Latvijas lielākajām problēmām ir nevienlīdzība, tad šāda reforma nevienlīdzību tikai palielinot, jo nodokļu slogs tiek paaugstināts tai sabiedrības grupai, kuru nevarot uzskatīt par turīgāko.

Gulbis skaidroja, ka FM piedāvā ar nodokli aplikt visu apgrozījumu. Viņa ieskatā, ja šāda sistēma tiktu piedāvāta biznesa sektoram, tad reakcija no uzņēmēju puses būtu daudz asāka, nekā no kultūras darbiniekiem.

"Manuprāt, jebkuras nodokļu reformas pamatmērķis ir panākt, lai cilvēki dzīvotu labāk un lepotos ar valsti, kurā dzīvo. Rezultāts, ieviešot FM piedāvājumu, būs pilnīgi pretējs - tas radīs valstī vīlušos cilvēkus un jaunākā paaudze valsti vienkārši pametīs," domā tēlnieks.

Runājot par tālākajiem soļiem, Gulbis norādīja, ka radošās personas izskata visas likumā paredzētās iespējas, kā apturēt piedāvāto reformu. "Mēs neesam naivi un saprotam, ka budžeta apstiprināšanas laikā finanšu ministru neatstādinās, tāpēc domājam aicināt Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV) nozīmēt šajā darbā citu cilvēku, kuram ir mūsdienīga, eiropeiska un uz valsts ilgtspēju orientēta domāšana," pauda Gulbis.

Jau ziņots, ka Ministru kabinets piektdien atbalstīja izmaiņas autoratlīdzības saņēmēju IIN maksāšanas režīmā.

Ministru kabineta ārkārtas sēdē izskatīja FM sagatavotus grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli". Likumprojekts paredz veikt izmaiņas līdzšinējā autoratlīdzības ienākuma saņēmējam piemērotajā IIN maksāšanas režīmā. Tā mērķis ir samērīga nodokļu sloga uzlikšana autoratlīdzības ienākumam, kā arī nodokļu - IIN un VSAOI - režīma vienkāršošana.

Likumprojekts paredz, laika periodā no nākamā gada 1.jūlija līdz 31.decembrim piemērot īpašu nodokļa maksāšanas režīmu autoratlīdzības saņēmējiem, kuriem atlīdzību izmaksā ienākuma izmaksātājs, kas nav mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija, un kuri nav reģistrējuši saimniecisko darbību.

Nākamā gada otrajā pusgadā personai, kas saņem autoratlīdzību un nav reģistrējusi saimniecisko darbību, ienākuma izmaksātājs ietur nodokli 25% apmērā, no kura 80% tiek novirzīti VSAOI, bet 20% - IIN.