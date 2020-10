Rīgā ar Covid-19 saslimuši 446 cilvēki.

Turpinājās arī inficēšanās Jēkabpilī, kur aizvadītās diennakts laikā reģistrēti septiņi jauni inficētie, kopējam skaitam sasniedzot 22 iedzīvotājus. 20 no tiem ir atklāti pēdējās nedēļas laikā.

Četri jauni inficētie aizvadītās nedēļas laikā reģistrēti arī Daugavpilī un Kuldīgas novadā, kur ir visvairāk inficēto aiz Rīgas. Līdz ar to Daugavpilī ar Covid-19 saslimušo skaits pieaudzis līdz 224, bet Kuldīgas novadā - līdz 107 iedzīvotājiem.

Jauni inficētie aizvadītās diennakts laikā reģistrēti arī Jelgavā, Liepājā, Ventspilī, Aizputes, Krāslavas, Salaspils, Talsu, Ķekavas, Siguldas, Mārupes, Babītes, Stopiņu, Riebiņu un Tukuma novadā.

Jauni saslimušie ir reģistrēti arī Pārgaujas un Salas novadā, kur iepriekš visi saslimušie bija atveseļojušies.

No jaunajiem inficētajiem 15 ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem, 12 - vecumā no 50 līdz 59 gadiem, bet 11 - vecumā no desmit līdz 19 gadiem. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

LETA jau ziņoja, ka pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 74 jauni saslimšanas gadījumi ar Covid-19, savukārt līdz šim lielākais vienā diennaktī reģistrētais jauno Covid-19 gadījumu skaits bija 137 - 9.oktobrī, kad tas otro dienu pēc kārtas pārsniedza simts gadījumus.

Pagājušajā diennaktī veikti 3345 Covid-19 testi, bet pozitīvo testu īpatsvars sasniedzis 2,2%.Līdz šim Latvijā kopumā veikti 361 843 Covid-19 izmeklējumi, saslimušas 2670 personas, bet 1322 izveseļojušās.

Tāpat ziņots, ka pēc Nacionālā veselības dienesta apkopotajiem datiem, stacionāros patlaban ārstējas 61 Covid-19 pacients, kas ir līdz šim augstākais slimnīcās esošo sasirgušo skaits. Pagājušās diennakts laikā slimnīcās ievietoti vēl deviņi pacienti ar Covid-19.

No visiem stacionētajiem, 56 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet pieci ir ar smagu slimības gaitu. Savukārt līdz šim no stacionāra izrakstīti 247 pacienti, starp kuriem ir gan atlabušie, gan mirušie.

Iepriekšējais antirekords tika sasniegts vakar, kad slimnīcās bija ievietoti kopumā 52 Covid-19 pacienti.