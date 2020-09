Vakar Latvijā 31 jauns Covid-19 gadījums. Vairāk nekā puse – no perēkļa uzņēmumā Kuldīgā

SPKC vēstī, ka 20 no atklātajiem gadījumiem inficējušies no zināmiem infekcijas avotiem, tai skaitā 17 no tiem saistīti ar uzņēmumu Kuldīgā. Viena persona inficējusies Vācijā, bet desmit saslimušajiem tiek precizēti inficēšanās apstākļi.

Epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās.

Tāpat SPKC ziņo, ka aizvadītajā diennaktī slimnīcās nonākuši vēl divi cilvēki ar Covid-19, līdz ar to šobrīd kopā stacionāros ārstējas deviņi cilvēki, kuru slimības gaita ir vidēji smaga.

Perēklis uzņēmumā “Kuldīgas tekstils”

Kuldīgā, ražošanas uzņēmumā SIA "Kuldīgas tekstils vairākiem darbiniekiem oficiāli apstiprināta Covid-19 infekcija, atsaucoties uz uzņēmuma sniegto informāciju, aģentūru LETA informēja Kuldīgas novada pašvaldības Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Kristīne Duļbinska.

Kā norādīja Duļbinska, ceturtdienas, 24.septembra, rītā visiem "Kuldīgas tekstils" darbiniekiem veikti Covid-19 testi un rezultāti tika solīti vakarā.

Izmeklēšanas laikā atklājās, ka vairāki darbinieki, kuriem bija piešķirta darbanespējas lapa elpceļu infekciju simptomu parādīšanās dēļ, jau atradās ģimenes ārstu uzraudzībā. Līdz ar to SPKC sazinājās ar ģimenes ārstiem, lai informētu viņus un mudinātu nozīmēt saslimušajiem Covid-19 analīzes.

Vadoties pēc centrā paustā, viens no saslimušajiem ir kāda darbinieka ģimenes loceklis.

"Kuldīgas tekstila" valdes locekle Jolanta Krūmkalne aģentūrai LETA pavēstīja, ka uzņēmumā ir nodarbināti 110 darbinieku un ceturtdien visi darbinieki, kas bija ieradušies darbā, nodeva analīzes.

"Pēc analīžu rezultātu saņemšanas varēsim domāt, ko darīt tālāk, bet skaidrs, ka Covid-19 vislielākajā mērā iespaidos uzņēmuma darbību," piebilda Krūmkalne.

Vienā ēkā ar SIA "Kuldīgas tekstils" strādā arī SIA "Saules ieleja 3", kas nodrošina ēdināšanas pakalpojumu divām izglītības iestādēm. Pašvaldības vadība vienojusies ar SIA "Saules ieleja 3", ka papildus drošībai arī visiem šī uzņēmuma darbiniekiem šodien veiks Covid-19 testus. Nevienam no šajā uzņēmumā strādājošajiem pašlaik nav šīs slimības simptomu, norādīja pašvaldībā.

Duļbinska uzsvēra, ka abu uzņēmumu darbinieku plūsmas ēkā ir nodalītas, tiek veikti papildu dezinfekcijas un piesardzības pasākumi.

Pašvaldībai zināms, ka arī trīs Kuldīgas pilsētas skolu audzēkņiem noteikts ar Covid-19 inficētas cilvēka kontaktpersonas statuss, tāpēc šie bērni skolu neapmeklē un skolas viņiem nodrošina iespēju mācīties attālināti. Skolas arī seko līdzi aktuālajai informācijai un sazinās ar SPKC.

Ja būs nepieciešams, izglītības iestādēs sadarbībā ar pašvaldību veiks papildu piesardzības pasākumus, sola pašvaldība.

Skolēni un pedagogi, tāpat kā ikviens iedzīvotājs, aicināti sekot līdzi savam veselības stāvoklim, nenākt uz skolu, ja ir kādas Covid-19 infekcijai raksturīgas pazīmes, un saslimšanas gadījumā nekavējoties informēt ģimenes ārstu, uzsvēra pašvaldībā.