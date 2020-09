Dombrovskis saņēmis pirmā Covid-19 testa rezultātu

Celmiņa pavēstīja, ka, lai gan tests uz Covid-19 ir negatīvs, vēlāk būs nepieciešams veikt atkārtotu testu pirms pārtraukt pašizolāciju, ko Dombrovskis ievēro atbilstoši Beļģijas noteikumiem.

Iepriekš bija plānots, ka ES komisāra amata kandidāta Dombrovska uzklausīšana Eiropas Parlamentā (EP) notiks 2.oktobrī. Runājot par to, vai Dombrovskis uzklausīšanā varēs piedalīties, Celmiņa norādīja, ka par to patlaban ir pāragri spriest, jo tas ir atkarīgs no otrā testa rezultātiem, pieļaujot, ka Dombrovskis varēs piedalīties klātienē vai attālināti.

Celmiņa paskaidroja, ka Dombrovskis ir sazinājies ar atbildīgās komitejas vadītāju EP un pārrunājis esošo situāciju. Pēc Dombrovska palīdzes paustā, EK priekšsēdētājas izpildvietnieks turpina darbu attālināti.

Jau vēstīts, ka Eiropas Savienības (ES) tirdzniecības komisāra amata kandidāts, pildot darba pienākumus, ticies ar personu, kura vēlāk tikusi testēta pozitīvi uz Covid-19, liecināja paziņojums politiķa "Twitter" kontā.