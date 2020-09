Ilustratīvs attēls. (Foto: LETA)

"Izstrādāta viltīga shēma" - kamēr autovadītājs maina riepu, zagļi apzog automašīnas salonu

Aizvadītajā diennaktī Amatas novadā, Drabešu pagastā tika apzagts kāds autovadītājs laikā, kamēr viņš mainīja savas automašīnas riepu, kura bija sadurta. Policija aicina autovadītājus uzmanīties no šiem viltīgajiem zagļiem, kuri pārdur automašīnas riepu un brīdī, kad vadītājs to maina, izzog no automašīnas salona vērtīgākās personīgās mantas, informē Valsts policijā.