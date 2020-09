Teju divas nedēļas ar 50. autobusu Rīgā brauca vairāki Covid-19 inficētie

Šis fakts atklājies, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu.

“Visiem pasažieriem, kas brauca minētajos datumos šajā maršrutā, ieteicams sekot līdzi savam veselības stāvoklim. Ja tiek novēroti elpceļu infekcijas slimības simptomi, ieteicams palikt mājās, sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai izvērtētu veselības stāvokli un izlemtu par testa veikšanas nepieciešamību uz Covid-19,” norāda SPKC.

SPKC atgādina: “Ikvienam ir iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Iepriekš ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darba dienās laikā no 8:00 - 20:00, sestdienās laikā no 9:00-15:00 un svētdienās laikā no 9:00-12:00.”

Šodien gaļas pārstrādes uzņēmums “Forevers” apstiprināja, ka šobrīd infekcija atklāta 22 uzņēmuma darbiniekiem. Jānorāda, ka netālu no uzņēmuma ražotnes Granīta ielā 9 pietur 50. maršruta autobuss.

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors, epidemiologs Jurijs Perevoščikovs otrdien medijiem paziņoja, ka pirmie trīs gadījumi šajā uzņēmumā tika konstatēti nedēļas nogalē, pēc kā sadarbībā ar uzņēmuma pārstāvjiem un laboratoriju tika uzsākta darbinieku testēšana, paņemot 273 paraugus. Otrdien tapa zināms, ka šajā uzņēmumā infekcija konstatēta vēl 19 cilvēkiem.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī, veicot 2690 Covid-19 testus, Latvijā reģistrēti 34 jauni saslimšanas gadījumi, liecina SPKC apkopotie dati.

Šis ir lielākais vienā dienā reģistrētais pacientu skaits kopš 3.aprīļa, kad tika konstatēti 35 inficētie.