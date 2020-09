Ar Covid-19 inficēti Rīgas skolotājs, augstskolas students un pieci Rīgas "Dinamo" hokejisti

Viņa teica, ka no piektdien jaunatklātajiem 17 Covid-19 inficēšanās gadījumiem viens ir saslimšanas gadījums pedagogam vispārizglītojošā skolā Rīgā. Šajā gadījumā noteiktas inficētā kontaktpersonas, kas ir vienas klases ietvaros.

Savukārt cits inficēšanās gadījums konstatēts kādam augstskolas studentam. Arī šajā gadījumā noteiktas kontaktpersonas, kuru vidū ir gan citi studenti, ar kuriem inficētajam kopā bija lekcijas, gan arī pasniedzēji. Visām kontaktpersonām noteikta karantīna, kas, iespējams, varētu nozīmē arī attālinātas mācības šiem studentiem.

Viņa skaidroja, ka vairākos gadījumos par inficēšanās avotiem vēl arvien ir izvirzītas "darba versijas", un nevar nosaukt vienu konkrētu variantu. Arī divos minētajos gadījumos vēl nav noskaidrots konkrēts inficēšanās avots.

Saistībā ar pieciem gadījumiem, kas vakar tika konstatēti Kontinentālās hokeja līgas (KHL) komandas Rīgas "Dinamo" hokejistiem, Arāja atklāja, ka jauni inficēšanās gadījumi šīs hokeja komandas biedriem nav konstatēti.

No pagājušajā diennaktī atklātajiem desmit jaunajiem inficētajiem visvairāk - četri - reģistrēti Rīgā, bet vēl trīs Daugavpilī, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati.

Viens jauns inficētais reģistrēts Olaines novadā, bet vēl divi kādā no novadiem, kur vēsturiski saslimušo skaits nekad nav pārsniedzis piecus gadījumus, tādēļ to precīzs skaits netiek atklāts.

Līdz ar to Rīgā pašlaik reģistrēti 85 ar Civid-19 saslimušie, Daugavpilī - 24, bet Olaines novadā - 13 inficētie.

Pa diviem saslimušajiem ir vecuma grupās no 30 līdz 39 gadiem, no 40 līdz 49 gadiem un no 50 līdz 59 gadiem. Viens saslimušais ir arī bērns līdz deviņu gadu vecumam. Vēl pa vienam saslimušajam ir vecuma grupās no desmit līdz 19 gadiem, no 20 līdz 29 gadiem un viens ir vecāks par 70 gadiem.

Kā ziņots, piektdien Latvijā atklāti 17 jauni Covid-19 saslimšanas gadījumi, bet sestdien - desmit.