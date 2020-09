Milzīga interese par mazdārziņu ierīkošanu bijušās Sporta pils teritorijā

Prancāne un viņas domubiedri šodien bijušās sporta būves teritorijā rīkoja projekta iepazīšanās pasākumu, uz kuru ieradās aptuveni 120 iedzīvotāji. Prancāne klātesošos iepazīstināja ar projektu un uzsvēra, ka šis projekts ir "eksperiments visās izpausmēs", proti, gan tas, kā šādu teritoriju uz laiku izmantot, gan tas, kā sadarbojas vietējā iedzīvotāju kopiena.

Prancāne pati dzīvo blakus bijušajai sporta būvei. Īsi pirms pasākuma sākuma Prancāne pastāstīja, ka kopumā teritorijā paredzēts ierīkot 150 mazdārziņus. Viens mazdārziņš būs 12,5 kvadrātmetrus liels un cilvēki varēs izvēlēties dārzu, kurā atrodas speciāli izveidotas trīs, piecas vai astoņas augiem vai dārzeņiem paredzētas kastes. Kopumā teritorijā plānots izvietot aptuveni 1000 kastes.

Pretendēt uz mazdārziņu var jebkurš iedzīvotājs, taču priekšroka būs tuvākajā apkaimē dzīvojošajiem un tiem, kuri piedalīsies teritorijas sakopšanas talkās. Lai arī oficiālā pieteikšanās sāksies janvārī, atsaucība jau tagad esot liela. Teritorijas sakopšanai drīzumā paredzēts rīkot talkas, līdz ar to ikvienam talciniekam dārziņš pirmajā gadā tiks piešķirts bez maksas. Dārziņa īrēšana atkarībā no kastu skaita sezonā maksās 15 līdz 40 eiro.

Teritorija būs publiski pieejama un tajā atradīsies arī atpūtas zona, līdz ar to cilvēki varēs to apmeklēt, arī neīrējot dārziņu. Lai izvairītos no nelūgtiem viesiem, naktī teritorija būs slēgta.

Teritorijas sakopšanai un izveidošanai piesaistīti dažādi uzņēmumi.

Jau ziņots, ka Prancānei šī ideja radusies, domājot par aizvien pieaugošu centra iedzīvotāju vēlmi pēc sasniedzama un mūsdienīga dārza un ārvalstu piemēriem, kur kopienas dārzi tiek ierīkoti neizmantotās teritorijās. Idejas autore ar domubiedriem vērsusies pie teritorijas īpašniekiem SIA "Rotermann Latvia", kuri atsaukušies idejai un nodevuši teritoriju bezpeļņas organizācijai bezatlīdzības īrē uz trim gadiem.

Nākamo trīs gadu laikā teritorijā tiks ierīkoti un atradīsies pilsētas mazdārziņi, kā arī ziedu pļavas dažādām kultūras un izglītības aktivitātēm. Iniciatīvas "Sporta pils dārzi" veidotāji norāda, ka kopienas dārziņi ir unikāls brīvā laika pavadīšanas veids, kas piedāvā drošu, sociāli iekļaujošu vidi un veicina pilsētas iedzīvotāju labklājību, pievēršoties veselīgākiem atpūtas veidiem. "Vienlaicīgi kopienas dārziņi kalpo kā nerimstošs izzināšanas projekts, kura ietvaros bērniem un jauniešiem ir iespēja pieredzes veidā apgūt ekosistēmas procesus un piedzīvot dabas lomu cilvēka dzīvē," norāda iniciatīvas pārstāvji.

Projekta organizatori aicina Sporta pils teritorijai apkārt dzīvojošos rīdziniekus un visus interesentus piedalīties arī teritorijas sakopšanas talkās 26.septembrī un 3.oktobrī.

Kā liecina "Firmas.lv" informācija, "Rotermann Latvia" pieder Igaunijā reģistrētai kompānijai "Invest Aktsiaselts". Uzņēmums reģistrēts 2006.gadā. Pagājušo gadu tas noslēdza ar 88 100 eiro apgrozījumu un 30 000 eiro zaudējumiem.

"Rotermann Group" Rīgas Sporta pili nopirka 2007.gadā, iegādājoties Andra Šķēles meitām piederošo uzņēmumu SIA "Centra attīstības uzņēmums" un SIA "Projekts DM" kapitāla daļas. Darījuma summa netika atklāta, bet tika sniegta informācija, ka projektā plānots investēt vairāk nekā 100 miljonus eiro.

Nacionālo sporta bāzi nojauca 2008.gadā, lai tās vietā celtu biznesa zonu, taču projekts joprojām nav īstenots.