Vecmīlgrāvī apzagts bērnudārzs; ļaundaris aiz sevis atstājis maku ar saviem dokumentiem

Rīgas Ziemeļu iecirkņa policisti, pārbaudot notikuma vietu, pie bērnudārza atrada maku ar dokumentiem, kurš piederēja vienam no zādzībā iesaistītajiem vīriešiem.

Veicot operatīvos izmeklēšanas pasākumus, likumsargi noskaidroja iespējamās vainīgās personas un vakar tās aizturēja – 1982. un 1987. gadā dzimušus vīriešus. Viens no vīriešiem ap pulksten 13.00 tika aizturēts Stacijas laukuma teritorijā, savukārt otrs ap pulksten 23.30 savā dzīvesvietā Vecmīlgrāvī. Abi aizturētie jau iepriekš nonākuši policijas redzeslokā un sodīti par mantiska rakstura noziegumiem.



Pārbaudot viena aizturētā vīrieša dzīvesvietu, tajā tika atrasta daļa no bērnudārzā nozagtajām mantām – mobilais telefons, dators, divi televizori, palagi, kuros bija ietītas zagtās mantas, kā arī konfektes. Diemžēl daļu no nozagtajām mantām garnadži jau bija paspējuši realizēt lombardā.

Par šo gadījumu tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas – par zādzību, ja tā izdarīta iekļūstot telpā.