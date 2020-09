Šī bijusi īpaši traģiska nedēļa uz Latvijas autoceļiem

Lai arī avārijās uz Latvijas ceļiem bojā gājušo skaits gadu no gadu sarūk (1990. gadā bojā gāja 877, 1995. gadā – 611, 2000. gadā – 588, 2995. gadā – 442, 2010. – 218, 2015. gadā – 188, bet pērn – 132 cilvēki), šīs nedēļas radītāji ir vairāk nekā satraucoši. Par straujo avāriju pieaugumu nevar uzskatīt arī rudens, tumšākā laikā iestāšanos vai satiksmes intensitātes pieaugumu sakarā ar jaunā mācību gada iesākšanos, jo pēdējos pāris gados pierādījies, ka vislielākais satiksmes negadījumu skaits ar letālu iznākumu notiek tieši vasaras mēnešos – jūnijā un jūlijā. Tātad jāuzskata, ka šīs nedēļas traģēdijas ir liktenīgi nejauša sakritība.

Valsts policijas sabiedrisko attiecību vecākā speciāliste Līna Kaļķe Jauns.lv teica: “Nevar teikt, ka septembra sākumā notikušajām avārijām ar smagi cietušajiem vai bojā gājušajiem ir vienojošs faktors. Drīzāk tā ir apstākļu sakritība. Šiem negadījumiem var būt dažādi iemesli, piemēram, palielinājusies satiksmes intensitāte/ plūsma, autovadītāju neuzmanība, alkohola lietošana vai nogurums”.

Ja 2018. gada pirmajās desmit septembra dienās bija 602 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 148 cilvēki, no tiem smagi – 22, bet bojā gāja divi, tad pērn attiecīgajā periodā – 569 negadījumi, cietuši 117 (smagi – 14, bet bojā gāja divi), tad šogad attiecīgajā periodā bija 545 avārijas, kurās cieta 111 cilvēkiem, no tiem smagi – 11, bet seši gāja bojā. No 1. līdz 10. septembrim satiksmes avārijās dzīvību zaudēja trīs pasažieri un pa vienam gājējam, vadītājam un motociklistam, informēja Kaļķe. Kā redzams, avāriju un cietušo skaits ir samazinājies, bet, diemžēl, pieaudzis bojā gājušo skaits.

Šogad varam sasniegt rādītāju, ka pirmo reizi kopš Latvijas neatkarības atgūšanas ceļu negadījumu skaits ar bojā gājušiem pirmo reizi būtu zem 100. Bet ja turpināsies šomēnes notikušo letālo avāriju dinamika, avāriju skaitu, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, neizdosies samazināt.

„Latvijas valsts ceļu” Satiksmes organizācijas pārvaldes direktors Māris Zaļaiskalns informē, ka līdz 5. septembrim uz mūsu valsts ceļiem ceļu satiksmes negadījumos ir gājuši bojā 58 cilvēki (17 - autosadursmēs, 14 - sabraukti gājēji, astoņi – apgāžoties auto, astoņi - uzbraukšanā šķērslim, septiņi - velosipēdisti, četri – citi iemesli). Piecu dienu laikā bojā gājušo skaits pieaudzis jau par sešiem cilvēkiem:

* Ceturtdien, 10 septembrī, ap septiņiem no rīta Ropažos automašīnai „Volkswagen Golf” nobraucot no ceļa un apgāžoties viens cilvēks gāja bojā notikuma vietā.



* Trešdien, 9. septembrī, apgāžoties vieglajai automašīnai „Audi”, kuras šoferis bija sēdies pie stūres manāmā alkohola reibumā (1,4 promiles), Lubānas novada Indrānu pagastā gāja bojā pasažieris – desmitgadīgs zēns.

* Otrdien, 8.septembrī, ceļu satiksmes negadījumā pie degvielas uzpildes stacijas Ainažos dzīvību zaudēja divi pasažieri - 1942. gadā dzimuši cilvēki. Mikroautobuss „Volkswagen Multivan” vadītājs pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ nobrauca no ceļa braucamās daļas un ietriecās kokā.

* Šai pašā dienā – 8. septembrī Rīgā, Jūrmalas gatvē, „Rīgas satiksmes” autobuss notrieca gājēju, kura no gūtajām traumām notikuma vietā mira.

* Bet pagājušās nedēļas svētdienas, 6. septembra, vakarā Rīgā, Zilupes ielā, bojā gāja motociklists, kurš ar sievu bija devies iepirkties.