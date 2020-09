Reirs: papildu finansējuma iespējas 2021.gada budžetā ir izsmeltas

Šodien notikušajā valdības un sociālo partneru veidojošā Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē tika panākts konceptuāls atbalsts 2021.gada budžeta projektam. Pēc Finanšu ministrijas sniegtās informācijas, patlaban nākamā gada budžetā ir iezīmēti 338,6 miljoni eiro, tostarp līdzekļi ārstniecības personu un pedagogu darba samaksas pieaugumam, kā arī iezīmēts finansējums Satversmes tiesas spriedumu izpildei labklājības jomā.

Kopumā ministrijas 2021.gada budžetā prioritārajiem pasākumiem papildus vēlas teju divus miljardus eiro.

NTSP sēdē Reirs norādīja, ka 2021.gada budžetā prioritātes ir mediķu un pedagogu atalgojuma celšana, kā arī sabiedrisko mediju iziešana no reklāmas tirgus.

Viņš piebilda, ka nozaru prioritārie pasākumi ir uzklausīti un šī informācija ir pieņemta zināšanai, taču 2021.gadā papildus līdzekļu nav.

Tajā pašā laikā finanšu ministrs informēja, ka patlaban tiek risināts jautājums par to, kā nozaru prioritātes finansēt no Eiropas Savienības (ES) 2021.-2027.gada budžeta un Latvijai papildus pieejamajiem ES finanšu līdzekļiem.

Jau ziņots, ka, lai arī patlaban vēl norit sarunas par 2021.gada budžetu, tā izstrādes procesā jau ir iezīmēti 338,6 miljoni eiro, tostarp līdzekļi ārstniecības personu un pedagogu darba samaksas pieaugumam, kā arī iezīmēts finansējums Satversmes tiesas spriedumu izpildei labklājības jomā, liecina Finanšu ministrijas (FM) informācija.

Pēc FM sniegtās informācijas, patlaban ir iezīmēti mērķi, kas nodrošināmi 2021.gada budžetā, tostarp mediķu un pedagogu atalgojuma celšana. Gala lēmumu par finansējuma novirzīšanu šiem mērķiem pieņems Ministru kabinets.

FM apkopotā informācija liecina, ka mediķu atalgojuma celšanai par 20% nākamā gada budžetā paredzēti 183 miljoni eiro. Tik pat liels finansējums paredzēts arī turpmākajos gados.

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanai pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā 2021.gada budžetā jau paredzēti 33,3 miljoni eiro.

Savukārt akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmju paaugstināšanai saskaņā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku nākamā gada budžetā ieplānoti 7,2 miljoni eiro.

Tāpat 2021.gada budžetā jau ir paredzēts finansējums Satversmes tiesas spriedumu izpildei labklājības jomā kopumā 95,7 miljonu eiro apmērā. Tostarp 70,7 miljoni eiro no valsts pamatbudžeta paredzēti minimālo pensiju un Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta paaugstināšanai, 23,8 miljoni eiro no pašvaldību budžetiem paredzēti garantētā minimālā ienākuma un mājokļa pabalsta finansēšanai, savukārt 1,3 miljoni eiro paredzēti no pašvaldību budžetiem sociālo garantiju palielināšanai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

2021.gada budžetā iezīmēti arī 19,4 miljoni eiro neatkarīgo institūciju prioritārajiem pasākumiem, no kuriem puse - 8,91 miljons eiro tiks novirzīts sabiedrisko mediju iziešanai no reklāmas tirgus un sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos.

2021.gadā valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi tiek prognozēti 7,43 miljardu eiro apmērā, izriet no iepriekš valdībā skatītā FM sagatavotā ziņojuma par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2021., 2022. un 2023.gadam.

2021.gadam valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi ir aprēķināti 7,43 miljardu eiro apmērā un 2022.gadam valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi - 7,66 miljardu eiro apmērā. Salīdzinājumā ar attiecīgā gada ietvaru, izdevumi palielināti par 5,9 miljoniem eiro 2021.gadam un 59 miljoniem eiro 2022.gadam.

2023.gadam izdevumi noteikti 7,41 miljarda eiro apmērā, kas salīdzinājumā ar ietvaru 2022.gadam ir samazinājums par 191,6 miljoniem eiro.

Valsts speciālā budžeta bāzes izdevumi 2021.gadam aprēķināti 3,16 miljardu eiro apmērā, 2022.gadam - 3,23 miljardu eiro apmērā un 2023.gadam - 3,38 miljardu eiro apmērā. Salīdzinājumā ar attiecīgā gada ietvaru 2021.gadam izdevumi palielināti par trim miljoniem eiro, 2022.gadam izdevumi samazināti par 102,7 miljoniem eiro, bet 2023.gadam izdevumi salīdzinājumā ar ietvaru 2022.gadam palielināti 53,4 miljoniem eiro.