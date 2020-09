Valka „vārās”: dvīņu pilsētas iedzīvotāji ar bažām gaida robežas slēgšanu

No marta līdz maijam Covid-19 sakarā Baltijas valstu robežas bija atvērtas tikai daļēji un dvīņu pilsētas iedzīvotājiem tas sagādāja lielas problēmas. Valcēnieši nevarēja ne tikai doties pie radiem un draugiem robežas otrā pusē, bet arī izmantot kaimiņu pilsētas meistaru pakalpojumus, iekopt robežas otrā pusē esošos dārziņus, iepirkties kaimiņu veikalos vai, piemēram, izņemt robežas otrā pusē esošajā lombardā ieķīlāto televizoru. Robežu šķērsot bija atļauts tikai veicot darba gaitas.

Nu atkal valcēnieši ne pa jokam satraukušies, jo premjers Kariņš paziņojis, ka šīs nedēļas beigās vairs nepastāvēs „Baltijas burbulis” un tiks pastiprināti pandēmijas ierobežojumi - ierodoties no Igaunijas, cilvēkiem vajadzēs ievērot divu nedēļu pašizolāciju. Protams, ka tas pamatīgi satraucis valcēniešus, no kuriem daudzi robežu šķērso pat vairākas reizes dienā. Tas praktiski nozīmētu robežas slēgšanu.

Valkas mērs Vents Armands Krauklis tviterī ierakstījis: „Valka „vārās” - cilvēkus uztrauc, kas notiks ja Igauniju iekļaus „sarkanajā sarakstā”. Daru visu iespējamo, lai divu nedēļu pašizolāciju neattiecinātu uz tiem, kuri Igaunijā strādā (neatkarīgi no tā, kur viņi Latvijā dzīvo) un uz visiem Valkas /Valgas pašvaldībās dzīvojošajiem”.

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits Valkas mēru mierina: „Piektdien valdība lems par pierobežas apdzīvotajām vietām. Būs labi!”

Tikmēr Valkas novada dome publicējusi paziņojumu „Vai pēc Valgas apmeklējuma būs jāievēro pašizolācija?”, kurā teikts: “Izskanot ziņām, ka Igaunijas Republika varētu tikt iekļauta to valstu vidū, no kurām atgriežoties ir jāievēro pašizolācija, iedzīvotāju vidū ir satraukums par to, vai pēc Valgas apmeklējuma tiks piemēroti ierobežojumi.



Valkas novada dome ir sazinājusies ar veselības ministri Ilzi Viņķeli, Valsts kancelejas direktoru Jāni Citskovski un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju norādot, ka Valkas gadījumā nav pamatoti likt iedzīvotājiem ievērot pašizolāciju, jo Igaunijā reģistrētie saslimšanas gadījumi lielākoties reģistrēti valsts austrumdaļā, un tas neskar Dievnvidigaunijas reģionu.

Valkas pašvaldība ir izteikusi ierosinājumu nepiemērot pašizolācijas noteikumus Valkas/Valgas pašvaldību iedzīvotājiem un visiem Latvijas iedzīvotājiem, kas strādā Igaunijas Republikā.



Valkas novada dome dara visu iespējamo, lai pašvaldības iedzīvotāju ikdiena netiktu būtiski ietekmēta jauno nosacījumu dēļ un ceram, ka mūsu ierosinājums tiks ņemts vērā”.

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs paudis, ka gadījumā, ja valdība lems par karantīnas noteikšanu Latvijas-Igaunijas robežas šķērsotājiem, tad tai būs jālemj par situācijas risināšanu pierobežā, piemēram, Valkā un Valgā.