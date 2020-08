Aicina uz rudens talku dzīvnieku patversmē "Ulubele"

"Šis laiks “Ulubelē” ir bijis ļoti sarežģīts, palīgu skaits sākot no pavasara un visu vasaru ir bijis minimāls, mēs nerīkojām brīvprātīgo instruktāžas, cilvēcības skoliņas, kā rezultātā ir iekrājušies lielie patversmes sakopšanas darbi. Ievērojot visus valstī noteiktie pulcēšanās ierobežojumus un drošības pasākumus arī šogad kopā ar “4finance Labie darbi” un SMScredit.lv organizēsim rudens talku, kurā viens no lielākajiem darbiem būs malkas zāģēšana, vešana un kraušana. Katru dienu Ulubelē strādā 20 cilvēki, šādus lielos darbus mēs varam paveikt tikai pateicoties brīvprātīgajiem palīgiem. Aicinu ikvienu no Jums, ņemt līdzi draugus, radus, ģimeni vai kolēģus un 12. septembrī doties uz “Ulubeli”, lai kopīgi vienotos lielajam darbam“, skaidro patversmes vadītāja Ilze Džonsone.

“Ulubele” ir bez saimnieka palikušo dzīvnieku patvērums - slimnīca, policija un pansionāts vienuviet. Patversmei nav iespējas aizslēgt durvis vai pārtraukt darbu uz nenoteiktu laiku, arī ārkārtas stāvoklī tā darbojās pilna laika režīmā, jo dzīvnieki ir jābaro, jākopj, jāved pastaigās nepārtraukti. Ik dienu šos pienākumus veic 18-20 darbinieki, lielākiem darbiem laika neatliek, tāpēc ir nepieciešama brīvprātīgo palīdzība.

"Atsaucoties uz Latvijas dzīvnieku patversmju aicinājumiem palīdzēt, ārkārtas situācijas laikā “4finance Labie darbi” un SMScredit.lv sniedza atbalstu vairākām dzīvnieku patversmēm. Aktualizējot problēmu, labdarības kampaņās aicinājām iesaistīties arī sociālo tīklu lietotājus, kas kārtējo reizi ļāva secināt, ka palīdzēt gribētāju loks dzīvnieku problēmu risināšanai ir ievērojams. Jau vairākus gadus organizējam talku dzīvnieku patversmē “Ulubele” un šis gads nebūs izņēmums, tā ir iespēja visiem palīdzēt gribētājiem vienas dienas laikā paveikt neiespējamo un atvieglot ikdienu tās darbiniekiem. Ceru, ka arī šoreiz būs tikpat liela atsaucība no brīvprātīgo puses un no talkas mājās dosies ne tikai apmierināti talcinieki, bet arī kāds no četrkājainajiem draugiem”, skaidro 4finance izpilddirektors Gvido Endlers.

Šogad dzīvnieku patversmē “Ulubele” Stopiņu novadā, Līčos, talkosim 12. septembrī no plkst. 10.00. Aicinām brīvprātīgos palīgus pieteikties www.labiedarbi.lv.

Par "4finance Labie Darbi"

