Rīgas domi varēs vēlēt no 26. augusta: kas vēl jāzina par galvaspilsētas vadības vēlēšanām

Vēlēšanu dienā iecirkņi būs atvērti no plkst. 7 līdz 22. Trīs dienas pirms vēlēšanām varēs nobalsot arī iepriekš: 26. augustā no 16 līdz 21, 27. augustā no 9 līdz 16, 28. augustā no 12 līdz 20.

Kas drīkst balsot

Tiesības piedalīties vēlēšanās ir Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma, kuriem reģistrēta dzīvesvieta Rīgas teritorijā 90 dienas pirms vēlēšanu dienas – šā gada 31. maijā – vai kuriem Rīgā pieder nekustamais īpašums, ja viņi izmantoja iespēju reģistrēties vēlēšanām līdz 15. augustam.

Balsošanas dokuments ir derīga pase vai personas apliecība (eID). Par dalību vēlēšanās spiedogu pasē neliks, un principa viens vēlētājs – viena balss nodrošināšanai izmantos vēlētāju sarakstus. Balsošana notiek iecirkņos pēc dzīvesvietas, paziņojumi jau ir izsūtīti. Savu iecirkni var noskaidrot Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

Distance, maskas, sava pildspalva

Lai mazinātu Covid-19 izplatības riskus, iecirknī vēlētājiem būs jāievēro divu metru distance, jādezinficē rokas, jālieto mutes un deguna aizsegs. Vēlētājiem, kuriem nebūs sava sejas aizsega, iecirknī izsniegs vienreizlietojamo aizsargmasku. Vēlētāji aicināti iecirknī izmantot savus rakstāmrīkus, bet, ja šādas iespējas nebūs, katram izsniegs savu pildspalvu.

Vēlētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā mājās vai slimnīcā, ja veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējams nokļūt iecirknī un ja viņi atradīsies Rīgā. To var arī vēlētāji, kuri atrodas pašizolācijā vai karantīnā, un slimnieku aprūpētāji.

Kā balsot sirdzējiem un pašizolācijā

Balsošana atrašanās vietā jāpiesaka Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijai, nosūtot iesniegumu pa pastu, ar drošu e-parakstu pa e-pastu vai portālā Latvija.lv. Vēlētāja vārdā iesniegumu var nosūtīt arī viņa uzticības persona. Iesnieguma paraugs pieejams Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas sadaļā Balsošana vēlētāja atrašanās vietā.

Jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, telefona numurs, precīza adrese un ārdurvju kods, ja tāds ir, iemesls (veselības stāvokļa dēļ vai slimojošas personas aprūpētājs) un jāsniedz informācija par atrašanos pašizolācijā vai mājas karantīnā Covid-19 dēļ. Šādā gadījumā iecirkņa darbinieki mājoklī neies, bet tikai izsniegs biļetenus un urnu, kur iemest izvēlēto.

Iesniegumu vēlēšanu komisijai var nosūtīt līdz 29. augustam, tomēr jāņem vērā, ka, piesakot balsošanu atrašanās vietā vēlēšanu dienā pēc pulksten 12, komisija izbrauks tikai tad, ja varēs paspēt ierasties vēlētāja atrašanās vietā līdz balsošanas beigām pulksten 22. Atšķirībā no iepriekšējām vēlēšanām šāda iespēja būs arī iepriekšējās balsošanas dienās.

Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var arī aizdomās turētie un apsūdzētie, kuriem piemērots apcietinājums.