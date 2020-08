Uzticības persona Turcijas kūrortā nogalina “likumīgo zagli” Guli, kuram savulaik bijušas intereses arī Latvijā

Pēc publiskajā telpā pieejamās informācijas redzams, ka likumīgo zagli ir nogalinājis cilvēks no viņa tuvākās apkārtnes – arī likumīgais zaglis Hagans Zeinalovs ar iesauku Baku Hans, kurš vairāku gadu laikā mērķtiecīgi bija iefiltrējies upura tuvāko lokā. Slepkavība notika brīdi, kad Guli ar citiem bandas locekļiem sēdēja viesnīcas numurā pie galda un spēlēja kārtis.

Viņu jau vairākkārtīgi bija mēģināts nogalināt, tāpēc Guli vienmēr klāt bija vairāki apsargi. Kad slepkava ienāca numurā, viņu atpazīstot, apsardze nekādi nereaģēja – viņš piegājis Guli no aizmugures aukstasinīgi četras reizes iešāvis galvā. Pēc slepkavības viņš meties bēgt, un viens no apsargiem viņu ievainojis, taču Zeinalovam izdevies aizkļūt līdz automašīnai – pēc neilga laika viņu uz šosejas netālu no Antālijas aizturēja Turcijas policija.

Azerbaidžāņu izcelsmes noziedznieks Salifovs bija zināms, kā viens no nežēlīgākajiem organizētās noziedzības pārstāvjiem. Pirmo reizi ieslodzījumā viņš nonāca jau 1995. gadā un uzreiz uz 15 gadiem par smagiem noziegumiem, bet turpat cietumā 2001. gadā viņu kronēja par likumīgo zagli.

Interesanti, ka savā kamerā viņš pat bija izveidojis kazino, kurā spēlēja ne tikai citi ieslodzītie, bet arī apsargi. Pēc ieslodzījuma viņš sāka ilgu, asiņainu karu par organizētās noziedzības troni Azerbaidžānā. Karā krita desmitiem viņa pretinieku un tas beidzās vien pēc viņa galvenā konkurenta Rovšana no Lenkorānas nogalināšanu 2016. gadā. Viņš gaišā dienas laikā tika nošauts savā automašīnā Stambulas centrā. Lai atriebtos slepkavam, uz Turciju pat devās Rovšana brālis ar 10 kaujiniekiem, taču viņi nokļuva vietējo drošībnieku rokās.

Guli noziedzīgajā impērijā ietilpa Azerbaidžāna, Sverdlovskas apgabals Krievijā, kā arī nozīmīga daļa Maskavas tirgu - viņš nodarbojās ar visu, ieskaitot reketu un narkotiku tirdzniecību. Jau zināms, ka uz Guli organizācijas vadību pretendē trīs likumīgie zagļi, tāpēc nevar izslēgt bruņotus konfliktus.

Guli un Latvija

Pēc informācijas no dažādiem avotiem, pastiprinātu interesi par Latviju Guli izrādījis 2010. gadā. Tā zināmā ērā esot saistīta ar "Trasta komercbankas" darbību. Tolaik "Trasta komercbanka" sāka strādāt Azerbaidžānas finanšu tirgos, nodibinot tur savu pārstāvniecību "TKB Leasing", – galvenais, ar ko šī filiāle nodarbojās, bija naudas atmazgāšana un tās pārskaitīšana uz Eirozonas valstīm.

Zīmīgi, ka 2014. gadā Baku TKB filiāles vadītājs tika pieķerts klientu naudas zādzībā un viņu oficiāli apsūdzēja par 600 tūkstošu eiro piesavināšanos. Zinoši cilvēki gan ir pārliecināti, ka patiesā summa bijusi daudz lielāka, un arī Guli ir esot pazaudējis vērā ņemamas summas. Iespējams, tieši tāpēc tajā pašā gadā Latviju masveidā sāka apmeklēt Guli sūtīti emisāri, kas gan vietējo azerbaidžāņu diasporā, gan sarunās ar pašmāju organizētās noziedzības līderiem, meklēja iespējas uzsākt plašu darbību Latvijā. Tomēr pretimnākšanu viņš nesagaidīja un vainīgs pie tā esot likumīgais zaglis Zurabs Šamugija un viņa autoritāte.

Paralēli esot izrādīta arī interese par iespējām atgūt TKB pazaudēto naudu un, protams, ka šī interese pastiprinājās arī pēc bankas maksātnespējas izsludināšanas 2016. gadā. Portāla Jauns.lv rīcībā esošā neoficiālā informācija vēsta, ka arī maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus slepkavības izmeklēšanā, kā viena no versijām bijusi arī Guli iespējamā atriebība par pazaudēto naudu.