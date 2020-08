Sociālajos tīklos šorīt redzami video, kuros no aizturēšanas vietām visā Baltkrievijā tiek atbrīvoti protestos pret pastāvošo režīmu aizturētie iedzīvotāji. Daudzi no ieslodzījuma atbrīvotie stāsta par cietumu uzraugu vardarbību pret aizturētajiem, tostarp salīdzinot to ar koncentrācijas nometnēm nacistiskajā Vācijā.

Ministrs jau vakar aicināja cilvēkus iepazīties ar ceļošanas brīdinājumu attiecībā uz Baltkrieviju. Saistībā ar situāciju Baltkrievijā pēc 9.augustā notikušajām prezidenta vēlēšanām ĀM aicina Latvijas valstspiederīgos būt piesardzīgiem sabiedriskās vietās, kur pulcējas ievērojams cilvēku daudzums, un vakara stundās atturēties no atrašanās uz ielas.

ĀM atgādina, ka, esot ārkārtas situācijā, nepieciešams nekavējoties sazināties ar Latvijas vēstniecību Baltkrievijā, Latvijas konsulātu Vitebskā vai ĀM Konsulārā departamenta diennakts dežurantu pa tālruni +371 26 337 711 vai e-pastu "palidziba@mfa.gov.lv".

Saskaņā ar oficiālajiem provizoriskajiem rezultātiem Baltkrievijas prezidenta vēlēšanās līdzšinējais valsts galva Aleksandrs Lukašenko ieguvis 80,08% balsu, bet opozīcijas kandidāte Svetlana Tihanovska - 10,09%, taču opozīcija uzskata, ka vēlēšanu rezultāti ir viltoti.

Vardarbīgi apspiežot protestus pret acīmredzamajiem pārkāpumiem vēlēšanu norisē un rezultātu viltošanu, Baltkrievijā cietuši vai aizturēti tūkstošiem cilvēku. Slimnīcās ārstējas vairāk nekā 250 cietušo, un ir arī bojāgājušie.