Rušonas pagastā pēdējā gaitā pavada autobusa sabraukto velosipēdistu Valdi Dumpi

Jauns.lv jau rakstīja, ka 6. augustā kompānijas „B-Bus” autobuss gaišā dienas laikā notrieca 48 gadus veco ar velosipēdu braucošo vietējo zemnieku Valdi Dumpi, kurš notikuma vietā no gūtajām traumām mira. Valda brālēnam Aināram Pokolanam ir virkne jautājumu par traģēdiju. Viņš uzskata, ka velosipēdistu notriekušā autobusa vadītājs pārsniedza ātrumu, brālēnam netika sniegta pirmā medicīniskā palīdzība, kas varēja glābt viņa dzīvību. Pats Ainārs sava brālēna bērēs nevarēja piedalīties, jo ir tālbraucējs-šoferis un uz dzimteni pēc ziņas par traģēdijas uzzināšanas steidzās no 4000 kilometru tālās Spānijas. Kaut arī viņš uz bēru laiku paspēja atgriezties tēvzemē, viņam Covid-19 sakarā tagad divas nedēļas jāpavada paškarantīnā, kas neļauj piedalīties pasākumos ar lielu cilvēku skaitu, tostarp arī bērēs.

Tomēr kā profesionāls autovadītājs, kuram ir arī autobusa vadīšanas tiesības, viņš izanalizējis avārijas cēloņus un pārliecināts, ka autobusa vadītājs nav ievērojis satiksmes noteikumus.



Viņš Jauns.lv sacīja: „Protams, ierodoties Latvijā esmu spiests ievērot pašizolāciju , bet te uz vietas man ir lielākas iespējas sekot līdzi šīs traģēdijas norisei, pārskatot vairākkārtīgi pieejamo video ir radušies vairāki jautājumi gan braucējam, gan tiesībsargājošām personām, kuras veic lietas izmeklēšanu:

* Cik objektīva var būt lietas izmeklēšana un ekspertīze par notikušo, ja negadījuma vietā tiek pamests velosipēds, vai tiešām, vadoties tikai pēc foto, ekspertīze būs pilnvērtīga?

* Vai ceļu satiksmes negadījumā cietušajam autobusam tika veikta tehniskā apskate uz vietas, jo acīmredzams ir fakts, ka autobusam ir bremzējusi tikai viena puse, nevis abas, kas liecina par bojātu bremžu sistēmu?

* Par kādu pasažieru drošību ir izrādīta rūpe, pārvadājot tos ar šādu transportlīdzekli?

* Vai autovadītājs ar 30gadu stāžu ir sapratis ABS/EBS bremžu sistēmas priekšrocību?

* Autovadītājs ir kārtojis pirmās palīdzības kursus – priekš kam? Lai varētu notikuma vietā stāvēt maliņā?

Sniedzot pirmo palīdzību šī traģēdija nebūtu notikusi, kopā ir sakrituši vairāki faktori: ātrums; pašpārliecība; neuzmanība; nobraukto gadu stāžs ar steigu - būt pirmajam uz ceļa; vienaldzība un cilvēka atstāšana bezpalīdzīgā stāvoklī 20 minūšu garumā, lai varētu redzēt kā izdziest cilvēka dzīvība.

Tāpat šis autobusa vadītājs nav uzskatījis par vajadzīgu sazināties ar bojāgājušā tuviniekiem”.

Valda brālēns domā, ka būtu iespējams glābt bojāgājušā dzīvību, ja viņam tiktu sniegta tūlītēja pirmā medicīniskā palīdzība. Bet autobusa šoferis to nedarīja un gaidīja ierodamies ātro palīdzību. Pēc likuma tas ir pieļaujams, bet tad rodas jautājums – kādēļ autovadītāji iziet pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas kursus? Medicīniskajā ekspertīzē konstatēts, ka Valdis gājis bojā no sirds-plaušu mazspējas, nekādu lūzumu nav bijis.

Medicīniskajā ekspertīzē par nāves cēloni konstatēts, ka Valdis Dumpis mira no sirds-plaušu mazspējas, nekādu lūzumu nebija. Radinieki (Foto: No personīgā arhīva)

Autobusā, kurš uzbrauca velosipēdistam bija Sabiedriskā transporta padomes un Autotransporta direkcijas delegācija, kas bija devusies uz Latgali spriest par sabiedriskā transporta pakalpojuma iepirkumu, kurā veiksmīgi startēja arī „B-Bus” (tā struktūrvienības ir pazīstamas arī ar zīmolu „Rīgas mikroautobusu satiksme” un „Sabiedriskais autobuss”).

„B-Bus” preses pārstāve Maija Lazdiņa Jauns.lv pēc traģēdijas teica: „Saskaņā ar aculiecinieku sniegtajām liecībām, autobusa vadītājs ar 30 gadu stāžu rīkojās profesionāli un esošajā situācijā izdarīja maksimāli iespējamo, lai izvairītos no vēl lielākas traģēdijas – ja autobuss iebrauktu blakus esošajā grāvī un apgāztos, sekas varēja būt vēl traģiskākas. Autobusa vadītājs domāja par salonā esošo pasažieru drošību. Negadījumā neviens no autobusa pasažieriem necieta”.

Ainārs Pokolans uzsvēra: „Aculiecinieka – vietējā iedzīvotāja, kas traģiskajā brīdī devās uz mājām, uzņemtajā video redzams, ka notriektais riteņbraucējs pēc notriekšanas guļ savā braucamajā daļā. Autobusam riteņbraucēju ārpus apdzīvotās vietas vajadzēja apdzīt ar pusotru metru distanci. Autovadītājs, autobusa šoferis cietušajam nesniedza nekādu pirmo palīdzību, cilvēks 20 minūtes, vēl dzīvs būdams, gulēja uz ceļa, gaidīja ātro palīdzību un nomira. Šoferis uztaisīja „šovu” priekš saviem ekskursantiem – Autotransporta direkcijas darbiniekiem, kurus „B-Bus” izvadīja pēc notikušā sabiedriskā transporta iepirkuma konkursa, kurš beidzās firmai par labu! Un trešais, kas mani šokē ir pilnīga vienaldzība gan no autovadītāja, gan kompānijas puses. Neviens pat nav izteicis līdzjūtību par notikušo.

Autobuss manam brālēnam uzbrauca no aizmugures, abi brauca virzienā no Aglonas uz Preiļiem. Autobusam velosipēdistu vajadzēja apdzīt ar 1,5 m distanci. Trieciens bija autobusa labajā pusē - logā, kas liecina par to, ka cilvēks bijis pilnā augumā uz velosipēda, viņš, piemēram, nevarēja būt pēkšņi kritis, jo tad trieciens autobusam būtu lejasdaļā. Visu saliekot kopā, pēc noteikumiem autobusam ar labo riteni aiz vidus līnijas vajadzēja braukt maksimāli pusmetra attālumā, ja ņemam vērā, ka brauktuves josla ir trīs metri, no kuras viens metrs ir riteņbraucējam, bet 1,5 metrs – distance. Izskanējusi versija, ka Valdis varēja būt pagriezies uz kreiso pusi, bet tādā gadījumā autobuss viņu nevarēja atsviest uz ceļa labo pusi”.

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes pārstāve Lāsma Kursīte Jauns.lv informēja, ka par šo traģēdiju ir sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 260. panta 2. daļas un šobrīd policija skaidro notikušā apstākļus. Krimināllikuma pants par ceļu satiksmes noteikumu vai transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja cietušajam nodarīts smags miesas bojājums vai izraisīta cilvēka nāve, par ko apsūdz autobusa vadītāju, paredz sodu ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem.

