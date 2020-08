Ilustratīvs attēls. (Foto: LETA)

Cēsu iecirknis aicina atsaukties aculieciniekus

Šī gada 10.augustā policijā saņemta informācija par to, ka laika posmā no 7. – 10. augustam Priekuļu novadā, Priekuļos, atlaužot vārtus, iekļūts teritorijā, no kuras nozagta automašīna "Mitshubishi Pajero", informē Valsts policijā.