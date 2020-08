Šovasar, neskatoties uz liegumu peldēties, Ummja ezerā ūdenspriekus baudīja simtiem atpūtnieku, tā apdraudot trauslo puķi, aizsargājamo retumu – Dortmaņa lobēliju. (Foto: Aculiecinieka foto)

Bardaks Ummja ezerā apdraud retu augu - Dortmaņa lobēliju

Novadu ziņas Elmārs

Barkāns Jauns.lv

Jau 15 gadus meža ieskautajā Ummja ezerā Carnikavas novadā no 1. jūnija līdz 15. augustam aizliegts peldēties, lai no iznīkšanas pasargātu trauslo Dortmaņa lobēliju. Tomēr šovasar, neraugoties uz draudošajiem bargajiem naudas sodiem, ezers mudžēja no dabas postītājiem – viņi gan tur peldējās, gan mežā iebrauca ar automašīnām. Vājš attaisnojums būtu tas, ka tā apkārtnē ir vienīgā ūdenskrātuve, taču turpat līdzās kilometra pusotra attālumā ir neskaitāmi citi ezeri un jūrmalas liedags, kurā peldēties var bez bēdu.