Par naudas zādzību no puķu veikala seifa piespriež piespiedu darbu

Tajā norādīts, ka notiesātā sieviete pērn janvārī pieņemta darbā kādā puķu mazumtirdzniecības veikalā, kur viņas darba pienākumos ietilpa saņemt no pircējiem naudu, ievietot to kases aparātā, noņemt no kases aparāta

naudu un ievietot to seifā, kā arī būt materiāli atbildīgai par viņai nodoto mantu.

Taču divas nedēļas pēc līguma parakstīšanas, viņa no veikala seifa izņēma 1010 eiro, lai rīkotos ar naudu kā ar savu.

Tiesas sēdē sieviete savu vainu pilnībā atzina. Viņai arī nāksies atlīdzināt nozagtos 1010 eiro.