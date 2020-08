"Peldēt droši" vadītāja: šī prasme var izglābt dzīvību, taču... tā piemīt tikai 6% iedzīvotāju

Gemze atklāja, ka pirms diviem gadiem tika veikts SKDS pētījums un tajā tika secināts, ka tikai 6% Latvijas iedzīvotāju peld. „Man ir nācies dzirdēt no cilvēkiem, ka tā nevar būt tiesa, bet svarīgi ir, ko mēs saprotam ar vārdu – peld. Lai cilvēks spētu izglābt sev dzīvību, viņam ir jāspēj nopeldēt vismaz 200 metri, no kuriem 50 metri uz ūdens, un ir jāspēj justies droši ūdenī. Tikai 6% Latvijas sabiedrības to spēj. Kopējā peldētprasme sabiedrībā ir absolūti nepietiekama, salīdzinoši Skandināvijā tie ir tuvu 80 %”.

"Peldēt droši" dibinātāja peldētprasmi nosauca kā tikai vienu no 15 ūdens kompetencēm, pārējās esot lietas, kas rada šo drošību – droša ieiešana, izkāpšana no ūdenstilpnes, nelekt uz galvas no kraujas ūdenī un pēc tam nezināt kā izkļūt no ūdenstilpnes, vispārējā apzinātība vai spēja novērtēt savus spēkus. Zemūdens prasmes, orientācija ūdenī, peldētprasme bez brillēm, nebaidoties atvērt acis ūdenī, spēja justies droši viļņotā ūdenī, jo apgūstot peldētprasmi baseinā ūdens ir mierīgs, tāpēc, mācoties peldēt, ir svarīgi simulēti šos viļņus, lai saprastu, ka ūdens ne vienmēr būs gluds. Prasme peldēt ar drēbēm un saprast, cik sarežģīti ir tās novilkt, lai pēc tam droši izkļūtu krastā.

„Caurumus, informatīvo vakuumu mēs redzam visos sabiedrības slāņos, tie ir aizspriedumi un mīti arī gados vecākiem cilvēkiem,” sacīja Gemze. Ņemot vērā pasaules pieredzi, pamatgrupas, ar ko strādā arī Latvijā, esot bērni un tieši pēldētapmācība skolās esot tas ceļš, kas Latvijai būtu jāsāk.

„Lai arī plānošanas dokumentos obligātā peldētapmācība ir ielikta, pēc pagājušajā gadā veiktā pētījuma sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību (LPS) un Latvijas Peldēšanas federāciju, nācās secināt, ka tikai 23 % Latvijas bērnu peld,” skarbo realitāti iezīmē Gemze.