Oļegs Burovs savā dzimšanas dienā rupji pārkāpj satiksmes noteikumus

To trešdienas, 5. augusta, vakarā pēc pulksten 19.00 piefiksējusi Burova politiskā pretiniece Baiba Bicēna no Nacionālas apvienības un sociālajos tīklos ierakstījusi: „Gods pārkāpt satiksmes noteikumus! Kamēr stāvu un gaidu zaļo, garām pasoļo kāda sabiedrībā diezgan labi pazīstama persona. Laikam ļoti jāsteidzas pie kolēģiem zilajos kreklos”.

Partijas „Gods kalpot Rīgai” Rīgas mēra kandidāts Oļegs Burovs savā 60. dzimšanas dienā uzspļāvis satiksmes noteikumiem un Juglā pāri Brīvības gatvei devies pie sarkanās gaismas. (Foto: Baiba Bicēna)

„Gods kalpot Rīgai” mēra amata kandidāts nesteidzās vis uz savu dzimšanas dienas ballīti, bet gan pie saviem partijas biedriem, kuri netālu no tramvaja galapunkta bija ierīkojuši priekšvēlēšanu aģitācijas telti, kuru jau vāca nost. Par to ironizē ari interneta arī interneta lietotāji:

Lonely_cow: „Varbūt tagad bez pulksteņa, tad steidzas “ja nu kavēju””.

Kaspars Bergmanis: „Juglā Burovs adaptējas apkārtējai videi un kļūst vājredzīgs”.

Iļja Dūmiņš: „Ķīnā Mao laikā esot mēģināts sarkano luksofora signālu pataisīt par kustību atļaujošu”.

Jāšaubās, ka Burovs nepārzina ceļu satiksmes noteikumus, jo viņš ieņēmis amatus, kas to zināšanu pieprasa: savulaik bijis akciju sabiedrības „Ceļu pārvalde" padomes priekšsēdētāja vietnieks, bet tagad ir Rīgas Starptautiskās autoostas padomes priekšsēdētājs.

Šis pēdējās dienās nav pirmais gadījums, kad Burova vārds izskan ne tai labākajā gaismā. Jau daudzus gadus Burovs sabiedrībā iziet ar apmēram 17 000 eiro vērtu Šveices firmas „Girard Perregaux” pulksteni uz rokas. Viņa politiskie pretinieki no „Saskaņas” lūguši Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Valsts ieņēmumu dienestu pārbaudīt, kāpēc šis teju 25 000 eiro vērtais, pēc „Saskaņas” deputāta kandidāta Guntara Grīnvalda domām, aksesuārs neparādās Burova amatpersonas deklarācijās. Pats Burovs TV3 Ziņām teica: „Tas nav deklarēts, jo es pats neiegādājos to pulksteni. Tā ir dāvana no drauga, kas nav amatpersona un kas nekad nebija saistīts ar manu darbību”.