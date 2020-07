Piektdien, 31.jūlijā, no plkst. 20.00 Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas pagalmā norisināsies Tērbatas vasaras ielas prāta spēļu turnīrs (epidemioloģisku apsvērumu dēļ vietu skaits ir ierobežots), bet pie Tērbatas ielas 15/17 no plkst. 18:00 līdz 22:00 muzikālo pavadījumu nodrošinās "Biit Me Riga" plašu veikals ar dīdžeju Lee Chapman (UK) un Judzhen (Rahbarber) piedalīšanos.

Piektdien no plkst. 16.00 līdz 20.00, kā arī svētdien plkst. 11.00 – 16.00 blakus Natālijas Draudziņas vidusskolai ikvienam būs iespēja reģistrēt CSDD savu velosipēdu.

Savukārt sestdien, 1.augustā, no plkst. 8.30 līdz plkst. 9.45 norisināsies “Urban Yoga” nodarbība pie Natālijas Draudziņas vidusskolas. Vietu skaits ierobežots. Iepriekš pieteikšanās urbanyoga.lv mājaslapā.

Tāpat sestdien no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00 Tērbatas ielas posmā starp Dzirnavu un Blaumaņa ielu būs Lauku labumu tirdziņš, kura norises laikā pie Tērbatas ielas 15/17 muzikālo pavadījumu nodrošinās vēlais rīta raidījums "Shake Shooka" (12.00 – 15.00).

Plkst. 17.00 Natālijas Draudziņas vidusskolas pagalmā notiks Satori organizēta diskusija par to, vai pilsēta ir bērnu augšanai un attīstībai labvēlīga vieta.

Vidzemes tirgus teritorijā no plkst. 12.00 mazākos iepriecinās muzikālā programma bērniem "Mazais un Lielais". Plkst. 13.00 Vidzemes tirgū uzstāsies radošā grupa "Pārsteigumu Karuselis”.

Svētdien, 2.augustā, Vidzemes tirgū uzstāsies Dace Kravale muzikālā bērnu programmā "Dziedam kopā ar Daci" un notiks muzikāla lielo leļļu programma bērniem “Zaķu lielais našķu galds".

Stipra lietus gadījumā pasākumi pie Natālijas Draudziņas vidusskolas un tās pagalmā tiks atcelti.