“Academia Vitality” ir elitārs svara korekcijas centrs Aizputes pievārtē, kurā īpašā programmā, noslēgti no apkārtējās pasaules, palīdz cilvēkiem atbrīvoties no liekā svara. Pēdējos gados centrs iekļuvis arī kriminālziņās, jo kāds mēģina izkvēpināt no centra esošos klients un aicina aizvākties pašu uzņēmumu. Zināms, ka “Acedemia Vitality” programmās inkognito iesaistās arī biznesmeņi, slavenības un estrādes zvaigznes, tostarp arī no Krievijas.

Pērn naktī uz 4. augustu kāda nezināma persona mēģināja ievietot spridzekli automobilī, kas stāvēja viesiem paredzētajā autostāvvietā. Spridzeklis nenostrādāja līdz galam, jo to no rīta zem automašīnas atrada centra darbinieki. Netālu pie koka ar kaujas patronu bija piestiprināta zīmīte krievu valodā ar draudiem un aicinājumu atstāt šo vietu.

Aizputes novada Lažas pagastā ierīkotais svara korekcijas centrs „Academia Vitality” izsludinājis 10 000 eiro lielu prēmiju tam, kas palīdzēs notvert tā klientu auto dedzinātāju un spridzinātāju. (Foto: ekrānuzņēmums no video)

Nākošais gadījums bija naktī uz 14. novembri, kad centra teritorija tika aizdedzinātas trīs automašīnas – „Toyota”, „Volvo” un „Mercedes-Benz”. Ugunsgrēkā bija dzirdami plaušķi, ko radīja zem automašīnām izbērtās patronas.

“Academia Vitality” paziņojumā par prēmijas izsludināšanu teikts: “Iespējams, ka nozieguma veikšanas laikā ļaundaris varēja apdedzināt sev seju un rokas. Nav izslēgts, ka ļaundarim ir sejas ādas bojājumi un var nebūt uzacu un skropstu. Nozieguma laikā visa centra teritorijā dega gaisma un tika veikta videonovērošana, tādēļ mums ir videoieraksts ar noziedznieku, kā arī informācija par viņa gaitu un miesas uzbūvi”. „Academia Vitality” internetā arī publicējusi video, kurā redzams nakts aizsegā pie automašīnām zogošais vīrietis, kurš spēkratiem pielaiž uguni.

Saistītās ziņas Pie tievēšanas klīnikas Aizputē, kur pērn notika apšaude, naktī nodedzinātas 3 automašīnas Tievēšanas privātklīnikā Aizputē sašauti 3 cilvēki - policijai aizdomas par pasūtījuma slepkavību Iespējamā pasūtījuma slepkavība Aizputes pusē: policija izplata būtisku lūgumu iedzīvotājiem

Šie nav vienīgi kriminālie atgadījumi pie “Academia Vitality”. Jauns.lv jau rakstīja, ka 2018. gada 30.septembra pēcpusdienā Lažas pagasta Lejasraķos, pie svara korekcijas centra „Vitality Academy”, uz automašīnu „Porsche Cayenne” tika atklāta uguns, kā rezultātā cieta trīs ārvalstnieki - divi vīrieši un viena sieviete, Krievijas un Izraēlas pilsoņi, „Vitality Academy” klienti. Apšaudē cietušais džips bija sacaurumots ne pa jokam – gan priekšstiklu, gan sānu logus „rotāja” neskaitāmi ložu atstāti caurumi. Policija ziņoja, ka kāds vīrietis apšaudījis džipu, un tā, pēc visa spriežot, bijusi pasūtījuma slepkavība. Neviens no cietušajiem negāja bojā – visi atveseļojās. Policija pieļāva, ka apšaude bijusi saistīta ar cietušo personu biznesu ārzemēs un tās īstenotāji meklējami ārzemēs.

5 Foto Lažas pagastā notikusī apšaude svara korekcijas centrā "Vitality Academy" +1 Skatīties vairāk

Pēc visiem šiem notikumiem vietējie melsa, ka „Academia Vitality” Kurzemes pusē esot ievazājusi „krievu mafijas bacili”.