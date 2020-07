Daļai absolventu portālā "latvija.lv" ievadīti kļūdaini angļu valodas eksāmena rezultāti

Aleksis Rauhvargers tikko kā absolvējis Ventspils Valsts 1. ģimnāziju. Aleksis vēlējās elektroniski pieteikties studijām RTU, taču viņam par pārsteigumu portālā "latvija.lv" kļūdaini uzrādīti angļu valodas eksāmena rezultāti, ko pašam absolventam izlabot nav ļauts.

Kaut Aleksis jau samaksāja 35 eiro par dokumentu iesniegšanu, pēdējā solī sistēma uzrādīja paziņojumu, ka eksāmenu rezultātos ir nesakritības, taču, ko darīt, pateikts nebija.

"Nav zināma, nekur nav atrodama informācija. Bija viens brīdinājums, ka, ja jums nesakrīt, tad jāiet kaut kur, precīzi nav pateikts, kur, koriģēt. Protams, es zvanīju uz Valsts izglītības satura centru. Viņi uzreiz teica, ka ir jābūt klātienē, jāparāda no jauna visi sertifikāti," raidījumam "Panorāma" pastāstīja Aleksis.

Šī iemesla dēļ Aleksis braucis aptuveni 200 kilometru no Ventspils, lai uzrādītu pareizos eksāmena rezultātus.

"Ja jūs taisāt sistēmu, tad pārliecināties, vai tā sistēma tiešām strādā, pirms liekat maksāt cilvēkiem tādu summu par "jēlu kartupeli"," aicina topošais students. "Neesmu tik ļoti sarūgtināts par to, ka ir kaut kāda kļūda notikusi, bet vairāk par to, ka ir skolēni, absolventi, kas joprojām nezina par šo problēmu."

Elektronisko pieteikšanās sistēmu uztur RTU, kas kļūdu pamanījusi pirmdien no rīta. Universitāte nebija ņēmusi vērā, ka Covid-19 dēļ angļu valodas eksāmens šogad bija īsāks, līdz ar to arī rezultātu dati no citiem gadiem atšķīrušies. "Šogad svešvalodu eksāmenā bija citāds eksāmena saturs, respektīvi, piecu daļu vietā bija četras daļas. Līdz ar to acīmredzami vienā daļā šis vērtējums nav ticis ievadīts," raidījumam skaidro Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks.

"To mēs konstatējām pirmajā dienā un uzreiz reaģējām. Bija arī pats administrators klāt uzņemšanas punktā. Viņš to redzēja, dzirdēja un uzreiz reaģēja. Viņi strādāja visu dienu, nakti, un centās to atrisināt, kas ir arī panākts. Tāpēc tādu gadījumu nav simtiem un nav arī tūkstošiem. Tie ir kaut kādi individuālie gadījumi, ar kuriem tiek arī strādāts uzreiz," atklāja RTU Uzņemšanas komisijas vadītāja Inese Bušovska.

Uzņemšanas nodaļas vadītāja stāsta, ka puisis uz Rīgu no Ventspils atbraucis velti, jo kļūdas novēršanai būtu pieticis vien ar telefona zvanu universitātei. Kāpēc Valsts izglītības satura centrs ieteicis braukt uz Rīgu, iestādes vadītājam atbildes nav. "Cilvēks droši vien atbildējis, vēl pilnīgi nezinot konkrēto problēmu vai problēmas risinājumu. Protams, mums šobrīd ir apstiprinājums no RTU, ka viņi izlabos šo sistēmu un visu varēs nokārtot attālināti," sola Catlaks. Catlaks par notikušo detalizēti uzzinājis tikai otrdien.

Pieteikties studijām elektroniski vienotajā sistēmā var līdz šīs nedēļas beigām.