Valdība atbalsta plānu cīņai ar alkohola pārmērīgu lietošanu

Vienlaikus plānā, kas iezīmē rīcību līdz 2022.gadam, rosināts izveidot korekcijas programmu transportlīdzekļu vadītājiem, kuri sodīti par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā, kā arī narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.

Tāpat veicamo pasākumu vidū tiek minēta iecere iekļaut alkoholisko dzērienu marķējumā informāciju, kura mudina iedzīvotājus nelietot alkoholu grūtniecības laikā, un vadot transportlīdzekli, kā arī rosināts pastiprināt transportlīdzekļu vadītāju kontroli, lai mazinātu braukšanu alkohola reibumā.

Tāpat rosināts aizliegt spēļu zālēs un kazino piedāvāt alkoholiskos dzērienus par brīvu, kā arī aizliegt tirgot, lietot un pienest alkoholiskos dzērienus azartspēļu zālēs un kazino pie azartspēļu automātiem, spēļu galdiem un citām azartspēļu iekārtām.

Veselības ministrijā arī izvērtē iespēju ierobežot alkoholu saturošu kosmētikas un higiēnas līdzekļu izmantošanu apreibināšanās nolūkos, kā arī pārskatīt alkoholisko dzērienu tirdzniecības laiku, ņemot vērā citu valstu pieredzi.

Vienlaikus plānā iekļauta iecere aizliegt cenu un atlaižu reklāmu alum un vīnam televīzijā un radio, aizliegt alkoholisko dzērienu cenu un atlaižu reklāmu drukātajos medijos un drukātajos materiālos, kinoteātros un internetā, izņemot tirdzniecības vietas, kurās tiek izvietoti un pārdoti alkoholiskie dzērieni. Aizliegt plāno arī izplatīt alkoholisko dzērienu cenu un atlaižu reklāmu ārpus tirdzniecības vietām, kurās tiek izvietoti un pārdoti alkoholiskie dzērieni.

Plānā arī minēta iecere aizliegt tirdzniecības veicināšanas pasākumus, piemēram, akcijas vai izpārdošanas, kas piedāvā kopā ar alkoholisko dzērienu iegādāties ar atlaidi citu alkoholisko dzērienu, preci vai pakalpojumu, kā arī, kas piedāvā kopā ar citu preci vai pakalpojumu iegādāties ar atlaidi alkoholisko dzērienu.

Tāpat tiek izskatīta iespēja aizliegt tirdzniecības vietām, kurās tiek pārdoti vai izvietoti alkoholiskie dzērieni, klienta dzimšanas dienā un vārda dienā, tai skaitā lojalitātes programmās, popularizēt alkoholiskos dzērienu iegādi ar atlaidi.

Citu ieceru vidū arī izvērtēs iespēju izveidot valsts veselības veicināšanas fondu, iezīmējot finansējumu 0,5% apmērā no akcīzes nodokļa ieņēmumiem par alkoholu, tabaku un nodokļiem par azartspēlēm un izlozēm, kā arī izvērtēs iespēju aizliegt tirgot alkoholiskos dzērienus, kuros spirta daudzums pārsniedz 22% un kuru tilpums nepārsniedz 0,2 litrus, un kuri pildīti plastmasas (PET) iepakojumā.

Plānā arī tiek skatīta iespēja paplašināt valsts sniegto atbalstu alkohola atkarības ārstēšana - tostarp mazinot pacientu līdzmaksājumus un iekļaujot kompensējamo zāļu sarakstā narkologa izrakstītus medikamentus.

Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāns 2020. līdz 2022.gadam ir īstermiņa politikas plānošanas dokuments, kas turpinās līdzšinējo plānu 2012. līdz 2014.gadam.

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) datiem, alkohola lietošana ir uzskatāma par nozīmīgu riska faktoru priekšlaicīgai mirstībai un invaliditātei, kā arī ir cēlonis daudzām saslimšanām.

Pārmērīga alkohola lietošana ir cēlonis mirstībai no akūtām un hroniskām alkohola izraisītām slimībām, galvenokārt tās ir sirds - asinsvadu slimības, onkoloģiskās saslimšanas, aknu ciroze, kā arī tīšas un netīšas alkohola lietošanas izraisītās traumas. Latvijā 2017.gadā ar alkohola lietošanu tieši saistītie potenciāli zaudētie mūža gadi vecuma grupā no 15 līdz 64 gadiem veido 10,4% no visiem potenciāli zaudētajiem mūža gadiem.

Vecuma grupā no 20 līdz 39 gadiem katrs ceturtais nāves gadījums ir klasificēts kā alkohola izraisīts. Turklāt alkohola pārmērīgas jeb riskantas lietošanas sekas arī rada būtisku finansiālo slogu veselības aprūpes budžetam, uzsver Veselības ministrija.

Atbilstoši PVO izstrādātajā dokumentā "Globālā stratēģija alkohola kaitīgās lietošanas samazināšanai" noteiktajam alkoholisma ierobežošanas jomā politikas veidotājiem īpaša uzmanība jāpievērš alkoholisko dzērienu pieejamības un mārketinga ierobežošanai, nelegālā alkohola ietekmes mazināšanai uz sabiedrības veselību, kā arī veselības aprūpes nodrošināšanai.