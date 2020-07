Sociālās aprūpes centriem piešķirs 524 045 eiro Covid-19 radīto zaudējumu kompensēšanai

Līdzekļus paredzēts pārvirzīt no ietaupījumiem, kas radušies no valsts budžeta programmām saistībā ar ārkārtējās situācijas laikā noteiktiem ierobežojumiem.

Labklājības ministrija (LM) ir izvērtējusi nozarē sniegto pakalpojumu izpildi šī gada piecos mēnešos un tā izpildes tendences sakarā ar Covid-19 izsludināto ārkārtējo situāciju Latvijā, tādējādi apzinot prognozējamo līdzekļu atlikumu līdz gada beigām.

Ministrijā skaidro, ka 118 583 eiro no minētajiem 524 045 eiro tiktu piešķirti VSAC Covid-19 pretepidēmijas pasākumu nodrošināšanas kompensēšanai, tostarp arī par individuālās aizsardzības līdzekļu iegādi. Savukārt 335 295 eiro tiktu virzīti VSAC klientu drošības un saturīga brīvā laika nodrošināšanai, kamēr 70 167 eiro - turpmākai Covid-19 izplatības un masveida inficēšanās gadījumu novēršanai un pretepidēmisko pasākumu veikšanai VSAC filiālēs.

Lielākā daļa līdzekļu ietaupījuma radušies no pozīcijas "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas". No tām plānots pārvirzīt 503 059 eiro, tostarp arī 485 059 eiro no pozīcijas "Subsīdijas un dotācijas" un 18 000 eiro no programmas "Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm".

No minētajiem 503 059 eiro 180 513 eiro ietaupījums radies no pasākuma "Psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu ieviešana atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam" pakalpojuma "Psihosociālās rehabilitācijas nodrošināšana bērniem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un ar viņiem vienā mājsaimniecībā dzīvojošiem ģimenes locekļiem vai audžuģimenei".

Tāpat līdzekļu ekonomija 188 008 eiro apmērā radusies no pasākuma "Psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu ieviešana atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam" pakalpojuma "Psihosociālās rehabilitācijas nodrošināšana personām ar prognozējamu vai pirmreizēju invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska slimība, un viņu ģimenes locekļiem".

Papildu 116 538 eiro ietaupījums radies no pasākuma "Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai" pakalpojuma "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no psihoaktīvajām vielām atkarīgām nepilngadīgām personām nodrošināšana".

Savukārt vēl 18 000 eiro ietaupījums radies no izmēģinājumprojekta "Par atbalstu zobu protezēšanas jautājumos" pasākuma "Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm"’.

Papildu 2900 eiro līdzekļu ekonomija radusies no apakšprogrammas "Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana" prognozētā līdzekļu atlikuma, kamēr 4140 eiro no apakšprogrammas "Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana" prognozētā līdzekļu atlikuma.

Tikmēr 9000 eiro ekonomija radusies no apakšprogrammas "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis" prioritārā pasākuma "Sociālā rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai".

Tāpat 4946 eiro liels ietaupījums radies no divām pozīcijām - degvielas izdevumiem 237 eiro apmērā un dalības izdevumiem Starptautiskās darba konferences 109.sesijā Ženēvā 4709 eiro apmērā.

Jau ziņots, ka Covid-19 izplatības dēļ, sociālās aprūpes centros tika izsludināta karantīna, un tuviniekiem nebija iespējams šajā laikā klātienē apciemot savus aprūpes centros mītošos radiniekus. Līdz šim atsevišķos aprūpes centros reģistrēti saslimšanas gadījumi ar jauno koronavīrusu.