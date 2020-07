Kriminālvajāšanai nodod trīs personas par izvairīšanos no nodokļu nomaksas vairāk nekā 2,5 miljonu eiro apmērā

Šī gada jūlijā kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītais kriminālprocess tika uzsākts 2018.gadā pēc Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm. Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka fiziskās personas par savu uzņēmumu saimniecisko darbību laika periodā no 2008. gada decembra līdz 2018. gada novembrim Valsts ieņēmumu dienestā iesniedza deklarācijas un pārskatus, aprēķināja valsts budžetā maksājamās nodokļu summas, taču neveica aprēķinātos maksājumus likumā noteiktajā kārtībā un termiņā. Tādējādi personas izvairījās no nodokļu nomaksas valsts budžetā lielā apmērā. Izmeklēšanas laikā arī tika noskaidrots, ka uzņēmumu rīcībā bija pietiekoši naudas līdzekļu, tomēr, neraugoties uz to, nodokļu nomaksa pilnā apmērā netika veikta.

Visi trīs uzņēmumi darbojās gaļas pārstrādes un gaļas produkcijas mazumtirdzniecības jomā. Uzņēmumi pilnā apmērā nemaksāja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodokli, pievienotās vērtības nodokli un uzņēmumu ienākuma nodokli. Minēto darbību rezultātā - aprēķinot, deklarējot, bet ļaunprātīgi neveicot nodokļu maksājumus valsts budžetā pilnā apmērā - budžetam tika nodarīti zaudējumi vairāk nekā 2,5 miljoni eiro apmērā.

Mantisko jautājumu nodrošināšanai ir uzlikts arests vienai no trim personām piederošajam nekustamajam īpašumam – dzīvojamajai mājai, kura tirgus vērtība ir aptuveni 70 000 eiro.



Jau 2013. gadā toreiz vēl VID Finanšu policijas pārvalde Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrai nosūtīja kriminālvajāšanas uzsākšanai kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 218.panta trešā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm par divu uzņēmumu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, valstij nodarot zaudējumus lielā apmērā. Kriminālvajāšana tika lūgta pret piecām fiziskām personām, divas no kurām ir tās pašas, pret kurām šobrīd atkārtoti ir lūgts uzsākt kriminālvajāšanu.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19.pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.