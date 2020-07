Publicējam Arno Jundzes ierakstu no "Facebook" konta nerediģētā veidā.



Uzmanību, krāpnieki! Vakar gluži nejauši pamanīju, ka manā bankas kontā, ko izmantoju diezgan retos gadījumos, parādījusies dīvaina rezervēta summa - pāri par 1000 eiro. Sāku neizpratnē skatīties, jo karti izmantoju tik maz, ka diezgan labi atceros katru pirkumu. Izrādījās, it kā par pirkumiem it kā Amazonē pēdējo 10 dienu laikā, ko neesmu veicis.🤢 Pirkumi vairāki, katrs 100 līdz 200 eiro robežās. Parasti nekad tādas lietas neskatos. Protams, ka turpat internetbankā paziņoju „Swedbank” Latvia. Viņi ar mani nekavējoties sazinājās, īpašs paldies, konsultantei Kristīnei, protams, ka tika nobloķēta karte, maksājumi apturēti. Paskatījos pēc tam arī savu amazones kontu, ko laikam esmu izmantojis reizi mūžā - pēdējos trīs mēnešos neviena pirkuma. Morāle? Šad tad jāskatās arī uz rezervētajām summām. Ja nav slinkums, padalieties ar ierakstu. Varbūt vēl kādam uzradušies nesaprotami maksājumi. Un noteikti pārbaudiet tās kartes, ko ikdienā nelietojat. Bija liela varbūtība, ka es par šo uzzinātu pēc pusgada.



P.S. Neviens man nav zvanījis un nekādus bankas datus nav centies izkrāpt. Esiet uzmanīgi!

Vēl piebilde, kad mūs apzog, parasti apjūkam. Arī man tā bija. Tomēr jāsaņem sevi rokās un nekavējoties jāziņo bankai. Kaut valoda raustās. :)

„Swedbank” brīdina, ka ir aktivizējušies krāpnieki, kas zvana un lūdz nosaukt kartes un internetbankas datus. Krāpnieki bieži uzdodas par bankas darbinieku vai arī Smart-ID darbinieku. Atceries - banka nekad Tev nezvanīs, lai noskaidrotu Tavas norēķinu kartes datus, internetbankas lietotāja numuru vai Smart-ID kodus!

Saistītās ziņas "Stāstīja, ka no mana konta ir veikts maksājums un viņu steidzīgi vajag atcelt!" Svetlana diemžēl uzķērās uz "Swedbank" viltus darbiniekiem Aktivizējušies telefonkrāpnieki: "Swedbank" izplata audio ierakstu ar klientes un krāpnieku sarunu "Lūdza nosaukt personas kodu un bankas lietotāja numuru, lai "glābtu" situāciju." Vīrietis atklāj, kā viņu mēģināja apzagt "Swedbank" viltus darbinieki

Pat ja redzi bankas numuru un tiec uzrunāts savā vārdā, atceries, krāpnieki izdomā aizvien jaunus veidus, kā likt mums noticēt, ka zvana banka.