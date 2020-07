Reirs: pēc kadastrālo vērtību maiņas būs jāvienojas par zemāku NĪN likmi

“Nākamajā gadā nepieciešams vienoties gan par to, kādai ir jābūt šai (NĪN) likmei, gan sistēmai. Provizoriski, tā varētu samazināties un būt ap 0,2–0,3 procentiem kā daudzās Eiropas valstīs,” komentējot to, ka varētu mainīties nekustamā īpašuma nodokļu maksājumi pēc kadastrālo vērtību palielināšanās no 2022. gada,” RīgaTV 24 raidījumā “Ziņu TOP5” sacīja finanšu ministrs Jānis Reirs (JV).