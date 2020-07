Teju 100 ārzemju studentiem piešķirtas stipendijas studijām Latvijas augstskolās

Kopumā ārvalstu studentiem piešķirtas 95 stipendijas studijām Latvijas augstskolās, savukārt 24 studentiem piešķirtas stipendijas pētniecībai Latvijas augstākās izglītības un zinātniskās pētniecības institūcijās.

Šogad VIAA saņēmusi 348 iesniegumus no 33 valstīm studiju un pētniecības stipendiju saņemšanai, no tiem 52 iesniegumi neizturēja administratīvo vērtēšanu. VIAA vērtēšanas komisija, kura sastāv no Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Studentu apvienības un VIAA pārstāvjiem, izvērtēja pieteikumu kvalitāti 220 iesniegumiem studiju stipendijai un 76 iesniegumiem pētniecības stipendijai.

VIAA norāda, ka kopumā stipendiāti pārstāv 27 valstis.

Vislielāko stipendiātu skaitu - 44 studentus un vienu pētnieku - uzņems Rīgas Stradiņa universitāte. 14 studentus un 11 pētniekus uzņems Latvijas Universitāte, savukārt Rīgas Tehniskā universitāte šajā mācību gadā uzņems 21 studentu un trīs pētniekus.

Vienlaikus VIAA uzsver, ka šogad pirmo gadu bija saņemts un apstiprināts pieteikums veikt pētniecisko darbu Latvijas zinātniskajā institūcijā - Latvijas Organiskās sintēzes institūtā.

Kopumā lielākais stipendiātu skaits ir no Ukrainas, kur apstiprināti 16 stipendiāti, tad seko Uzbekistāna, no kuras Latvijā studēs 11 stipendiāti, no Somijas Latvijā studēs desmit stipendiāti, no Vācijas, Itālijas un Izraēlas pa deviņiem stipendiātiem, bet no Azerbaidžānas - astoņi.