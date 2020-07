Ogres novadā notiks militārās mācības, kur trenēs zemessargu lauka kaujas iemaņas

Militāro mācību laikā Ogresgala un Madlienas pagastu teritorijās pārvietosies militārā tehnika un zemessargi formas tērpos ar ieročiem. Pārvietošanās maršruti plānoti tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu satiksmi un vietējos iedzīvotājus.12. jūlijā novadā no rīta līdz pusdienlaikam paredzēti īslaicīgi helikoptera pārlidojumi.



Aicinām iedzīvotājus nesatraukties, redzot mācību nolūkā pārvietojamies militāro transportu, zemessargus un karavīrus formas tērpos ar ieročiem, lūdzam ar sapratni izturēties pret notiekošajām mācībām, iespējamiem satiksmes kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem un gaisa kuģa pārlidojumiem. Latvijas gaisa telpā militāro gaisa kuģu lidojumi notiek tikai normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un ātrumā, līdz ar to radītais troksnis ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam. Mācības notiks iepriekš saskaņotās teritorijās. Pēc mācībām izmantotās teritorijas tiks sakoptas.



Zemessardzes 54.inženiertehniskā bataljona galvenie uzdevumi ir sniegt inženiertehnisko atbalstu bruņoto spēku vienībām, neitralizēt un iznīcināt sprādzienbīstamus priekšmetus Latvijas teritorijā un starptautiskajās miera uzturēšanas operācijās, atbalstīt dabas stihiju vai tehnogēno katastrofu seku likvidēšanu, kā arī veikt citus ar valsts aizsardzību saistītus uzdevumus.



Zemessardzes 54.inženiertehniskā bataljona atbildības teritorijā ir Ogres, Ķeguma, Lielvārdes, Ērgļu un Mālpils novadi. Bataljona komandieris kopš 2017. gada ir pulkvežleitnants Ainārs Rauza.

Zemessardze ir skaitliski lielākā Nacionālo bruņoto spēku vienība un valsts aizsardzības pamats. Zemessardze ir pārstāvēta visā Latvijā – Zemgalē, Latgalē, Vidzemē un Kurzemē. Šodien vairāk nekā 8300 pašaizliedzīgu Latvijas pilsoņu no savas pamatnodarbošanās – darba vai studijām - brīvajā laikā jau ir apguvuši un turpina pilnveidot prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas mūsu valsts aizsardzībai. Ikdienā zemessargi pilda ne tikai militārus uzdevumus, bet arī veic visai sabiedrībai svarīgus uzdevumus, piemēram, sniedz atbalstu pazudušu cilvēku meklēšanā, iznīcina sprādzienbīstamus priekšmetus, piedalās glābšanas darbos, dzēš ugunsgrēkus, novērš plūdu radītās sekas.



Zemessardze ir lielisks piemērs Latvijas pilsoņu brīvprātīgai iesaistei mūsu valsts aizsardzībā, kas ir visas mūsu sabiedrības kopēja atbildība. Zemessardze – tā ir iespēja ikvienam Latvijas pilsonim saliedētā komandā ne tikai apgūt militārās pamatiemaņas, bet arī iegūt noderīgas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai krīzes situācijā aizsargātu savu ģimeni un aizstāvētu Latviju. Vienlaikus dienests Zemessardzē ir iespēja uzlabot savu vispārējo fizisko sagatavotību, veselību un paplašināt savu redzesloku, piedaloties militārajās mācībās gan Latvijā, gan ārvalstīs.



Zemessardzē nešķiro pēc tautības, izglītības, specialitātes vai pieredzes. Kandidātam ir jābūt Latvijas pilsonim no 18 līdz 55 gadiem ar valsts valodas zināšanām vismaz vidējā (B1) līmenī, bez kriminālās sodāmības, atbilstošu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību. Pieteikuma iesniegšanai kandidātam jāsazinās ar dzīves vai studiju vietai tuvāko Zemessardzes vienību, zvanot uz tālruņa numuru 1811, rakstot uz e-pasta adresi esizemessargs@mil.lv vai personīgi ierodoties vienībā. Uzzini vairāk tīmekļvietnē www.zs.mil.lv!



Būt gatavam rītdienai nozīmē visu uzsākt šodien. Esi savas zemes sargs – stājies Zemessardzē!

