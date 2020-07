Vienkārši būtu jākontrolē zemes robeža un pašizolācija.Zinu,ka daudz tautieši no UK speciāli iebrauc Latvijā ar mašīnu,jo tā var izvairīties no izolācijas. Uz robežas neviens nepieķer,ka viņi brauc no valstīm,uz kurām attiecas izolācija.