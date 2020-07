Būt gudrākam par zagli: ieteikumi, kā izrādīties viltīgākam par nelūgto viesi

Profesionāļu dzīvokļu zagļu skaits pašlaik gan ir gājis mazumā, un ar to nodarbojas pārsvarā narkomāni un tie, kas ņem visu, kas nav piesiets. Jebkurā gadījumā gan pilī, gan būdiņā savas vērtslietas un naudu nevajadzētu atstāt redzamā vietā, sevišķi, ja māja paliek tukša uz vairākām dienām.

Kur nevajadzētu slēpt vērtības?

Ja mājoklī iekļūs pieredzējuši noziedznieki ar konkrētu informāciju par tur atrodamo, viņi, visticamāk, būs izpētījuši īpašnieku paradumus un izmantos visu sev atvēlēto laiku, lai atrastu kāroto. Viņi bez īpaša stresa metodiski pārmeklēs visu mājokli un vienkāršas slēptuves atradīs bez sevišķām grūtībām

Ja zagļi būs neprofesionāli, visticamāk, viņi dzīvoklī nepavadīs daudz laika, baidīsies no katra trokšņa, taču arī viņiem pārsvarā ir zināmas visas tradicionālās vietas, kur saimnieki parasti noliek savas naudas rezerves. Tātad desmit vietas, kur zagļi laupījumu meklē vispirms.

1.

Tualetes poda ūdens rezervuārs. Tieši tur daudzi, ietinot ūdens necaurlaidīgā materiālā, mēdz glabāt naudu un vērtslietas. Zagļi noteikti pārbaudīs arī ventilācijas šahtas, ūdens skaitītāju revīzijas lūkas, izlietnes skapīti un paskatīsies arī zem vannas.

2.

Arī grāmatās un disku vāciņos, sevišķi, ja to nav daudz, zagļi noteikti ieskatīsies. Protams, ja mājās ir vairāki simti grāmatu vai disku, tajās naudu var likt – tikai ne vairāk kā dažas naudaszīmes katrā, tā, lai nav pamanāms no sāniem. Te gan ir cits risks – pats varat aizmirst, kurā grāmatā nauda atrodama, un būs jāpārkrāmē viss plaukts, ja ne vairāki.

3.

Neko nevajadzētu arī slēpt aiz sienas pulksteņiem, gleznām un citiem pie sienas esošiem priekšmetiem, jo to pārbaudīt zaglim ir ļoti ātri un vienkārši.

4.

Drēbju skapī starp palagiem, apģērba kabatās vai netīrās veļas grozā arī nekas nebūs drošībā.

5.

Mēbeļu atvilktnes, to apakšas, skapju aizmugures, galdu un krēslu apakšas arī ir tās vietas, kuras kaut cik pieredzējuši zagļi noteikti apskatīs. Ja viņi pamanīs jebkādu šuvju atšķirību mīkstajās mēbelēs, tās bez kavēšanās tiks sagrieztas un pārbaudītas.

6.

Nelūgtie viesi noteikti pārmeklēs sienas skapjus, skapjaugšas un antresolus, bez kautrēšanās visu saturu izmetot uz grīdas, un, ja būs laiks, arī paklaudzinās pa to sienām slēptuves meklējumos.

7.

Gultu matrači – ir novērots, ka zem tiem savus iekrājumus glabā gados vecāki ļaudis, kuriem objektīvi ir apgrūtinoši tos noslēpt kaut kur citur.

8.

Sadzīves tehnika. Protams, ka zagļi nevar izjaukt visu dzīvoklī esošo tehniku, tāpēc, ja slēptuve ierīkota, atskrūvējot veļas mašīnas vai ledusskapja aizmugurējo sienu, slēptuve būs visai droša. Ledusskapja saldētavā vai mazāka izmēra tehnikā gan neko nevajadzētu likt, vēl jo vairāk tāpēc, ka tādas zagļi var arī aiznest.

9.

Virtuves trauki ar miltiem, griķiem, makaroniem parasti tiek bez žēlastības izbērti, un neizvēlīgi zagļi arī izšiverēs bārus un ledusskapja plauktus, lai pievāktu arī labu dzērienu un uzkodas, ar ko atzīmēt veiksmīgo pasākumu.

10.

Neapšaubāmi pirmā vieta, kur pieredzējis zaglis ielūkosies, būs zem papīra vai cita materiāla, kas ieklāts atkritumu spainī, jo ļoti daudzi domā, ka tā ir īpaši droša vieta, kur slēpt vērtslietas.

Kur ierīkot slēptuves?

Vislabāk slēptuves ierīkot jau celtniecības vai remonta laikā, un, protams, visieteicamākā vieta ir sienā iebūvēts seifs. Noziedznieku, kas spēj atvērt kaut cik nopietna seifa durvis, ir palicis pavisam maz, un, ja tas būs iebūvēts, bet izlaušana no sienas nebūs iespējama bez pamatīgiem instrumentiem un liela trokšņa, zaglim būs pārāk daudz grūtību.

Remonta laikā var ierīkot slēptuves arī durvju ailēs, ventilācijas ejās izveidot nemanāmu dubulto dibenu vai vannas istabā ievilkt vienu lieku cauruli, kas nekur nav pieslēgta.

Tomēr ne visiem būs tāda iespēja, tāpēc izmantojamas arī vienkāršākas vietas. Jo vairāk laika un izdomas izmantosiet, slēptuvi iekārtojot, jo grūtāk to būs atrast arī zaglim.

1.

Ja jums ir mazs bērns un viņam ir daudz mīksto rotaļlietu, slēptuvi var ierīkot kādā no tām, akurāti atārdot šuvi un pēc tam aizšujot. Protams, šī slēptuve nederēs ikdienā lietojamām rotaslietām vai saimniecības naudas glabāšanai. Jāņem vērā, ka ir risks mantiņai aizklīst no mājām, jo bērns to var paņemt līdzi.

2.

Ļoti labu slēptuvi nelieliem priekšmetiem vai naudas summai var ierīkot elektrības rozetes imitācijā, kas izskatās kā īsta, bet nav pievienota strāvai.

3.

Sarullētas naudaszīmes var noslēpt cauruļveidīgajās aizkaru stangās, vienkārši noņemot dekoratīvās galu uzlikas. Sarullētu naudu var iebāzt arī lielās eglīšu mantiņās, kuras parasti, gaidot Ziemassvētkus, saliek kastēs un nobāž skapjos. Lai pēc tam izvilktu naudu, bumbu gan nāksies ziedot.

4.

Ja mājās ir akvārijs vai terārijs, laba slēptuve ir to grunts. Naudu gan nevajag slēpt grauzēju būros, jo var gadīties, ka kāmis ar sagrauztu papīru izoderē savu migu. Tāpat vērtslietu slēpšanai var izmantot puķu podus, bet – tikai tad, ja dzīvoklī ir vairāk nekā viens skumīgs gumijkoks.

5.

Naudu var salikt fotogrāfiju albumos aiz bildēm, tikai pirms tam jāpārliecinās, vai, vienkārši papurinot, tā nekrīt ārā.

6.

Ja ir personīgā māja, labas vietas ir palīgtelpas, noliktavas un garāža, kurām zagļi ilgu laiku netērēs.

7.

Ja dzīvoklī ir liels un smags skapis, naudu var ielikt aploksnē un tievā auklā ielaist to spraugā starp mēbeli un sienu – galvenais pēc tam labi nostiprināt un nomaskēt auklas galu.

8.

Ja dzīvoklī ir piekārtie griesti, slēptuvi var ierīkot, izņemot no tiem ārā lampiņu; tas ir ātri un vienkārši, jo parasti tur izmanto atsperu sistēmu.

9.

Vērtslietas var ievietot maltajā gaļā un to ielikt saldētavā. Interneta plašumos var atrast arī daudz pamācību, kā ierīkot slēptuves majonēzes burkās un kolas pudelēs.

Ieteicams gan visas olas nelikt vienā grozā, proti, visu vērtīgo vienā slēptuvē. Nevajadzētu aizmirst arī veco principu, ka reizēm vislabāk noslēptā lieta ir tā, kas ir pašā degungalā, un tā var būt pat vecu avīžu kaudze uz žurnālu galdiņa. Ir arī cilvēki, kuri neko neslēpj, domājot: ja nu zaglis tomēr ielaužas, lai uzreiz visu atrod un neizdemolē māju.

Idejas var pameklēt arī interneta videokanālā YouTube. Gan jau šos video skatās arī zagļi, tomēr ieteikto slēptuvju variantu tur ir tik daudz, ka viņiem visu pārbaudīt vienkārši nav laika.

Vispareizāk ir no zagļu vizītes izvairīties. Ieguldot līdzekļus labās durvīs ar kārtīgu slēdzeni, noziedznieku, kas tehniski spēj tikt ar tām galā, kļūst arvien mazāk. Speciālists ar zelta rokām legālā veidā var nopelnīt vairāk un bez jebkāda riska.