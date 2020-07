Jau otro gadu pēc kārtas zinātnisko publikāciju reitingā Rīgas Stradiņa universitāte ir novērtēta kā labākā universitāte Latvijā

Jaunākajā reitinga izdevumā kopumā ieļautas 7026 institūcijas no visas pasaules. RSU šajā reitingā ieņem 673. vietu pasaulē. No Latvijas reitingā ir iekļuvušas vēl trīs universitātes: Latvijas Universitāte (ieņem 730. vietu pasaulē), Rīgas Tehniskā universitāte (760. vieta pasaulē) un Latvijas Lauksaimniecības universitāte (845. vieta pasaulē).

Akadēmiskās un pētniecības institūciju sarindošanai reitinga tabulā tiek izmantots kombinētais rādītājs, kas apvieno trīs dažādu kritēriju kopas: sasniegumi pētniecības jomā (50 %), inovācijas rezultāti (30 %) un ietekme uz sabiedrību (20 %).

"SCImago Institutions Rankings" ir institucionālais reitings, kas izvērtē ne tikai universitāšu, bet arī pētniecības institūciju zinātnisko darbību visā pasaulē. Šis pasaules reitings tiek publicēts reizi gadā jau kopš 2009. gada, un to izstrādājusi Spānijas pētniecības organizācija "SCImago Lab", kas cieši sadarbojusies ar starptautiskajiem partneriem.

SCImago Institutions Rankings no citiem universitāšu reitingiem atšķiras ar to, ka reitinga veidošanā neizmanto pašu institūciju sagatavotos statistikas datus. Reitings tiek veidots, ņemot vērā datus, kas izgūti no datubāzēm, kurās pieejama informācija par dažādiem zinātniskās darbības rezultātiem (piemēram, zinātniskajām publikācijām un žurnāliem, patentiem), kā arī no platformām, kas apkopo datus par pētniecības ietekmi uz sabiedrību.