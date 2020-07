Policisti saņem neparastu izsaukumu uz Rīgas centru, kur ielu krustojumā iemitinājies bišu spiets

Ņemot vērā specifiskos apstākļus, uz notikuma vietu izbraukusi ekipāža ar darbinieci, kura hobija līmenī nodarbojas ar biškopību. Ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājusies, tādēļ nolemts piesaistīt profesionālu biškopi, kurš bites varētu pārvietot.

Kārtības sargi sazinājušies ar trim dažādiem biteniekiem. Viens no Ķeguma piekritis atbraukt uz Rīgu.

Viņš ielaidis bites paņemtā stropā un aizvedis uz savu saimniecību.

No speciālista tika noskaidrots, ka visticamāk kādā no tuvējām ēkām uz jumta tiek turēti vairāki bišu stropi, un šis spiets atdalījies no bišu saimes.

Bitenieks pastāstījis, ka šogad daudzviet no stropiem atdalās spieti, meklējot jaunu vietu, kur apmesties, jo šī gada pavasarī vēso laikapstākļu dēļ bites daudzviet ir savairojušās.

Foto: Rīgas pašvaldības policija

Vienlaikus speciālists norādīja, ka spieta bites “ir saēdušās medu un miermīlīgas, tādēļ apkārtējiem nav jābaidās, ka viņi tiks sadzelti”, piebilstot, ka bīstamība var rasties tikai tad, ja cilvēks krīt panikā un, piemēram, sāk vicināties ar rokām.

Pēc bitenieka teiktā, klejojoši bišu spieti pilsētā nav nekas ārkārtējs vai neparasts, tomēr vienlaikus viņš norādīja, ka šādu situāciju dēļ biškopjiem, kuri bišu saimi tur pilsētā, jābūt divtik rūpīgiem, lai viņi laikus spētu reaģēt, kad spiets atdalās no saimes, kas acīmredzot nav noticis šajā gadījumā.