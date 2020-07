„Rīgas satiksmes” kontrolieru patvaļa: „Atņem e-talonu un izgrūž no autobusa”

Viņa savu bēdu stāstu atklāj „Facebook”: „Braucu mājās no tirgus ar divām smagām iepirkumu somām, kad man „uzbruka” kontrolieri, atņēma godīgi validēto e-talonu un mani izsēdināja no autobusa. Tās vienkārši ir šausmas! Bija mazliet izbalējusi fotogrāfija, Kad vēlējos izlasīt „varoņu”-kontrolieru vārdus uz viņu darba apliecībām, viņi tās apgrieza otrādi un mani grūda ārā no autobusa. Īsta „jautrība”! Kad piedāvāju parādīt pasi, kura pierādītu, ka talona īpašniece tik tiešām esmu es, viņi man draudēja ar policiju. To pieturā redzēja visi.

Kad zvanīju uz „Rīgas satiksmes” informatīvo tālruni, man pateica, ka kontrolieriem bija tādas tiesības – atņemt man e-talonu. Kad prasīju, ko man tagad darīt, man atbildēja, lai nopērku jaunu talonu un braucu tālāk, kur man vajag. Bet talonā vēl bija 49 darbadienu braucieni, neskaitot deviņus brīvdienu braucienus. Bet, ja man tajā brīdī nebūtu vairs naudas par ko nopirkt jaunu talonu? Kājām iet?

Mīļie draugi, esiet modri! Viņiem ir jauna izklaide, bet man laikam sirds apstāsies”.

„Rīgas satiksmes” Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Baiba Bartaševiča Jauns.lv notikušo incidentu komentēja šādi: „Pati redzēja Tatjanas personalizēto e-talonu, uz tā nebija vien tikai nodilusi fotogrāfija, uz tā to vispār nevarēja redzēt. No vienas puses šajā gadījumā kontrolierim ir tiesības aizturēt karti, bet no otras puses netika ņemts vērā cilvēciskais faktors, viņi strikti pieturējās pie noteikumu burta. E-talonu aizturēja jauni, tikko darbu uzsākuši kontrolieri. Mēs ar saviem kontrolieriem pārrunāsim šo situāciju. Uz personalizētā e-talona ir jābūt redzamai cilvēka fotogrāfijai, jo tā konkrētai personai-rīdziniekam ļauj izmantot atlaides sabiedriskajā transportā. Ja fotogrāfija nodilst vai mainās cilvēkam izskats viņa pienākums ir atjaunot (mainīt) Rīdzinieka karti. Šajā gadījumā Klientu apkalpošanas centrā tas jādara arī Tatjanai un viņai atjaunos tos braucienus, kas ir aizturētajā e-talonā”.

Te nu rīdziniekiem ir vērts palūkoties uz savām Rīdzinieku kartēm, vai uz tām nav izbalējusi fotogrāfija. Būtībā tā ir noturīga un nezaudē savu asumu pat pēc vairāku gadu nēsāšanas kabatas portfelī. Bet ja nu karti nācies aizmirst veļasmašīnā iesviestā krekla kabatā?

Parakstoties par Rīdzinieka kartes saņemšanu diez vai daudzi ir izlasījuši pašvaldības noteikumos nr. INA-NOT/2012/7 „Abonementa biļešu izmantošanas kārtība” 56.1 punktu, ka kontrolierim ir tiesības aizturēt biļeti, ja tās datu nesējs nesatur kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju” un iepazinušies ar personalizētā e-talona lietošanas kārtību, kas nosaka, ka uz tā obligāti jābūt redzamiem klienta datiem – fotokartītei, vārdam, uzvārdam, personas kodam - un to aizliegts „locīt, spiest, lauzt, burzīt, mērcēt un veikt citas līdzīgas darbības, kas padara to lietošanai nederīgu”.