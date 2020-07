Aptaujā noskaidrots, ka gandrīz trešadaļa Latvijas iedzīvotāju nelieto saules aizsargkrēmu

Tikmēr 47% respondentu norādījuši, ka saules aizsargkrēmu lieto pirms došanās uz pludmali, 19% - atpūšoties pie dabas, 12% - uzturoties dārzā, bet 5% - makšķerējot.

Salīdzinājumā ar 2019. gada vasaras datiem, kad saules aizsargkrēmu kopumā nelietoja 45% iedzīvotāju, šīs vasaras pētījuma rezultāti parāda ievērojamu uzlabojumu.

Retāk saules aizsargkrēmu lieto iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem - 40% šīs ienākumu grupas pārstāvju snieguši atbildi, ka saules aizsargkrēmus vispār nelieto, savukārt iedzīvotāju grupās ar vidēji augstiem un augstiem ienākumiem šie rādītāji ir 28%.

Raugoties reģionālā griezumā, saules aizsargkrēmus vismazāk lieto Latgales iedzīvotāji. Tos nelieto 45% šī reģiona iedzīvotāju, kamēr pārējo reģionu vidū saules aizsargkrēmu nelieto vidēji no 27% līdz 30% iedzīvotāju.

Pētījuma rezultāti parāda, ka saules aizsargkrēmu biežāk lieto sievietes un jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem. Sieviešu vidū saules aizsargkrēmu neizmanto 23%, kamēr starp vīriešiem šis rādītājs ir 40%.

Analizējot datus pēc iedzīvotāju vecuma, atklājas, ka, palielinoties respondentu vecumam, saules aizsarglīdzekļi tiek lietoti retāk. Vecuma grupās no 18 līdz 24 un 25 līdz 34 gadiem saules aizsargkrēmu nekad nelieto 19%, vecumā no 35 līdz 44 gadiem - 25%, savukārt vecumā no 45 līdz 54 gadiem 31%. Vecumā no 55 līdz 63 gadiem aizsargkrēmu nelieto 39%, savukārt vecumā no 64 līdz 75 gadiem - 50%.

"BENU Aptiekas" skaistuma konsultante Natālija Gavriļčenko skaidro, ka saules aizsargkrēms ir pirmās līnijas aizsardzība pret ultravioleto (UV) staru radīto kairinājumu, kas nav veselīgs un grauj ādas imunitāti, savukārt ilgtermiņā var pastiprināt ādas vēža riskus.

Eksperte atgādina, ka saules aizsargkrēma lietošana ir aktuāla pilnīgi visām iedzīvotāju grupām un, ne vien dodoties uz pludmali, bet jau no pirmās pavasara saules līdz pēdējai saulainajai vasaras dienai. Tomēr īpaša uzmanība ādas aizsardzībai no saules jāpievērš cilvēkiem ar ļoti gaišu un jutīgu ādu, sevišķi, ja ir daudz vasaras raibumu vai dzimumzīmju. Tāpat no tiešiem saules stariem jāsargā arī bērni.

Pētījums veikts 2020. gada jūnijā, aptaujājot 1005 Latvijas pastāvīgos iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 75 gadiem.