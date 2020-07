"[Covid-19 izraisītā] krīze būtiski atšķiras no krīzes, ko piedzīvojām pirms vairāk nekā 10 gadiem un kas prasīja no mums stingru izdevumu ierobežošanu. Latvija aizņemas naudu un investē ekonomikā, citas valstis dara tāpat. Mēs īstenojam virkni reformu, lai padarītu valsts pārvaldi daudz efektīvāku un uzlabotu uzņēmējdarbības vidi," pauda Kariņš.

Viņš arī norādīja, ka ES līmenī ir jādomā par investīcijām un par valstu solidaritāti šajā izaicinājumiem pilnajā laikā. "Mēs ejam šajā virzienā, par ko liecina Eiropas Komisijas priekšlikums izveidot 750 miljardu eiro vērtu Ekonomikas atjaunošanas fondu," teica Kariņš.

Tāpat premjers piebilda, ka pats svarīgākais ir vienoties par šo līdzekļu ieguldījumu pārdomātā un gudrā veidā, lai, iznākot no krīzes, ES ekonomikas būtu daudz spēcīgākas nekā pirms pandēmijas, jo lielu daļu no investīcijām veido aizņēmumi un būs jāspēj tos atdot.

Runājot par Latvijas pieredzi cīņā ar Covid-19, Ministru prezidents uzsvēra, ka, mērķtiecīgi kontrolējot Covid-19 izplatību, valdība ir konsekventi ieklausījusies zinātnieku un epidemiologu viedoklī.

"Kad bija nepieciešams ieviest ierobežojumus, mēs to izdarījām. Kad bija jāievieš "divi un divi" princips, mēs to izdarījām, pirms piedzīvojām pirmo upuri no koronovīrusa izraisītās slimības. Mēs rīkojāmies ātri, ieklausoties ekspertos. Kad situācija uzlabojās, arī ieklausoties ekspertos, pakāpeniski samazinājām ieviestos ierobežojumus, kas, protams, nāk par labu ekonomikai," intervijā Ričardam Kvestam pauda Ministru prezidents.

Uz jautājumu par ceļošanas ierobežojumiem, Kariņš atbildēja, ka Latvija sākotnēji ar Igauniju un Lietuvu izveidoja drošas pārvietošanās telpu, kas šobrīd ir faktiski paplašināta gandrīz visas ES robežās. Pašlaik ES to pakāpeniski paplašina uz tām valstīm, kas atzītas par epidemioloģiski drošām, tas ir, Covid-19 izplatības līmenis aptuveni ir tāds pats kā ES.

"Vēlos uzsvērt, ka šāda situācija - pateicoties sabiedrības saliedētajai rīcībai un sadarbībai ar valdību ierobežojumu ieviešanā, Latvijā ir zems infekcijas izplatības līmenis, kas pieļauj lielāku ekonomiskās darbības atjaunošanu - ir šobrīd. Ļoti rūpīgi sekojam situācijai ārpus Latvijas un citur pasaulē un saprotam, ka jebkurā brīdī var rasties jauns infekcijas izplatības vilnis. Esam gatavi jebkurā brīdī, ja būs nepieciešams, atgriezties pie ierobežojumiem infekcijas izplatības apturēšanai. Mēs skaidri apzināmies, ka Covid-19 pandēmija nav beigusies," uzsvēra Kariņš.