Pieprasījums pēc papīra maisiņiem "Rimi" veikalos pieaudzis par teju 70%

“Atbildība pret apkārtējo vidi ir viena no "Rimi" izaugsmes stratēģijas prioritātēm, vienas no tās mērķiem ir ilgtermiņā samazināt plastmasas izmantošanu un veicināt ilgtspējīgas izvēles. Rimi dati liecina, ka 2020. gada pirmajos četros mēnešos, salīdzinoši ar pērnā gada attiecīgo periodu, pieprasījums pēc papīra maisiņiem pieaudzis par teju 70 procentiem. Par pozitīvu tendenci arī liecina, ka mūsu pircēji aizvien mazāk izvēlas plastmasas maisiņus. Apkopojot datus par iepriekšējo gadu pirmajiem ceturkšņiem šī tendence turpina pieaugt, tā 2020. gada pirmajā ceturksnī plastmasas maisiņu pārdotais apjoms kritās jau par teju 20 procentiem, salīdzinoši ar 2019. gadu,” informē "Rimi Latvia" sabiedrisko attiecību vadītāja Regīna Ikala.

3. jūlijā visā pasaulē norisinās akcija "Diena bez plastmasas maisiņiem", kuras ietvaros iedzīvotāji tiek aicināti atteikties no plastmasas maisiņu iegādes un atbalstīt dabai draudzīgākus iepakojumus saviem pirkumiem. Jau trešo gadu pēc kārtas Rimi Latvia šajā dienā aicina pircējus atteikties no plastmasas maisiņu iegādes, izvēlēties papīra vai auduma maisiņu, vai arī doties uz veikalu ar savu personīgo maisiņu. Lai motivētu cilvēkus mainīt savus ikdienas ieradumus,piektdien, 3. jūlijā, visos "Rimi" veikalos "Rimi" papīra maisiņus varēs iegādāties ar 50% atlaidi. Savukārt sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu tiek organizēta akcija, kuras ietvaros aicinām nodot mājās uzkrātos plastmasas maisiņus pārstrādei pie kāda no Rīgas "Rimi Hyper" veikaliem.

"Vidēji viens eiropietis gadā patērē ap 500 plastmasas maisiņiem, kuru dzīves ilgums mūsu rokās ir aptuveni 25 minūtes. Pēc tam tie nonāk mūsu maisiņos maisiņiem, atkritumu konteineros un diemžēl arī apkārtējā dabā, kur tie paliek vismaz 100 līdz 500 gadus . Vislabākais vienreizlietojamais maisiņš ir tas, ko nepaņemam vai nenopērkam. Tieši tāpēc ir kritiski svarīgi, lai vienreizlietojamos maisiņus mēs aizstātu ar atkārtoti izmantojamajiem, tādējādi samazinot mūsu radīto atkritumu apjomu," stāsta Latvijas Zaļā punkta direktorsKaspars Zakulis.

No šī gada marta "Rimi" saviem klientiem piedāvā pilnīgi jaunu iepirkumu maisiņu klāstu, kas ļauj ikdienas iepirkšanās procesā izvēlēties videi draudzīgākas alternatīvas. Jaunajā produktu klāstā ir divu izmēru jauna dizaina papīra maisiņi, plastmasas maisiņi ar paaugstinātu pārstrādātā materiāla saturu, kā arī inovatīvi tekstila iepirkumu maisiņi, kas pilnībā izgatavoti no pārstrādātām plastmasas pudelēm. Pārstrādājot plastmasas pudeles un ražojot no tām inovatīvus atkārtoti lietojamus maisiņus, "Rimi" ilgtspējīgi izmanto to, kas citādi tiktu izmests atkritumos. "Rimi" piedāvā arī jaunus plastmasas maisiņus, kas ražoti no 50% (iepriekš 33%) pārstrādātas plastmasas, un papīra maisiņus, kas ražoti no 50% pārstrādāta papīra (iepriekš 0%).

Jau kopš 2016. gada "Rimi" nodrošina papīra maisiņiem zemāku cenu. Vieglie plastmasas maisiņi tiek izmantoti tikai tajos sektoros, kur pilda iepakojuma un nodrošina higiēnas funkciju, piemēram, augļu un dārzeņu nodalījumā. Mudinot pircējus veikt dabai draudzīgās izvēles un koncentrējoties uz iepakojuma atkārtotu izmantošanu, "Rimi" veikalos ir pieejamas alternatīvas vienreizlietojamajiem plastmasas maisiņiem - atkārtoti lietojami auduma maisiņi augļiem un dārzeņiem, kurus drīkst saudzīgi mazgāt, kā arī lielu daļu sveramās produkcijas pircējiem piedāvājam iesvērt līdzi paņemtajos traukos.