Siguldas slimnīcā atjaunota 3. nodaļa; uzsāks rehabilitācijas programmas pilotprojektu

Līdz ar 3. nodaļas atjaunošanu Siguldas slimnīca sadarbībā ar Gaiļezera slimnīcu kopīgi izstrādājusi rehabilitācijas programmas pilotprojektu, piesaistot arī Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes katedras vadošos un jaunos speciālistus. Sākotnēji paredzēts, ka rehabilitācijas programmā būs iespēja piedalīties 15 pacientiem, kuri no Gaiļezera slimnīcas tiks pārvietoti uz Siguldas slimnīcu turpmākai rehabilitācijai no šodienas, 1. jūlija. Atveseļošanās izmaksas tiks kompensētas pilnā apmērā no valsts budžeta. Lai pilotprojektu varētu veiksmīgāk ieviest, norisinās gan Siguldas slimnīcas, gan Gaiļezera slimnīcas speciālistu kopīgas rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju komandas sanāksmes, līdz ar to speciālistiem ir iespēja savlaicīgi iepazīt pacientus un tādējādi izvērtēt turpmākās katram indivīdam plānotās rehabilitācijas metodes. Būtiski atzīmēt, ka speciālistu sadarbības rezultātā pirmo reizi Latvijā pacientiem paredzēts nodrošināt arī telerehabilitācijas multiprofesionālas komandas pakalpojumus. Līdztekus notiek intensīvas konsultācijas un sanāksmes arī ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Rehabilitācijas klīnikas un Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes katedras vadībām.



Atjaunotās 3. nodaļas palātas ir aprīkotas ar 25 jaunām, paaugstinātas funkcionalitātes, uz riteņiem pārvietojamām pacientu gultām un paaugstinātas kvalitātes pacientu skapīšiem, kuri ir ērti izmantojami arī gulošiem slimniekiem. Palātās un sanitārajos mezglos ir izbūvētas bīdāmās durvis, kas atvieglo pacientu pārvietošanos sēdratos. Visās palātās ir izveidota centralizēta skābekļa padeve – ir iespēja pieslēgt skābekļa masku, elpināšanas aparātu, lai jebkurā nepieciešamības gadījumā pacientam varētu sniegt palīdzību, nepārvedot uz citu telpu. Vairākas palātas aprīkotas ar speciālām dušām un labierīcībām cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tāpat nodaļa aprīkota ar četriem pārvietojamiem pacientu dzīvībai svarīgo rādītāju monitoriem, ar kuriem iespējams sekot līdzi elpošanai, sirdsdarbībai, asinsspiediena, kā arī skābekļa piesātinājuma rādītājiem. Gaitenī gar sienas malām izvietoti rokturi, lai pacienti ar kustību traucējumiem varētu drošāk pārvietoties. Papildus tam nodaļa aprīkota ar ārējām, elektriski regulējamām žalūzijām saules pusē, kā arī rekonstruēta ventilācijas sistēma, uzstādot īpašus filtrus ar ozonizāciju un bipolāro jonizāciju, tādējādi kavējot vīrusu, baktēriju un slimību attīstību.



Kopējās projekta izmaksas ir vairāk nekā 770 tūkstoši eiro; Siguldas novada pašvaldība šajā projektā investējusi vairāk nekā 46 tūkstošus eiro. Papildus tam Siguldas slimnīca 3. nodaļas papildu aprīkojumā, tostarp ārstu istabas, virtuves un ēdamzāles aprīkojuma iekārtošanā, izlietojusi turpat 20 tūkstošus eiro.



Siguldas slimnīcas Rehabilitācijas nodaļas remontdarbi tika veikti projekta “Siguldas slimnīcas veselības aprūpes infrastruktūras atjaunošana” ietvaros, projekta īstenošanu uzsākot 2018. gada nogalē. Remontdarbi norisinājās ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta atbalstu.



Jau ziņots, ka pašvaldību reformas rezultātā SIA “Siguldas slimnīca” kopš 2009. gada ir Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrība. Slimnīca specializējusies dzemdību palīdzības jomā, kur dzemdību skaits ik gadu turpina pieaugt, rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanā, mazinvazīvo ķirurģisko un ginekoloģisko operāciju veikšanā, kā arī robotizētajā stereotaktiskajā radioķirurģijā.