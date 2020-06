Sestdien Latvijā noslīkuši trīs cilvēki

Viņa norādīja, ka viens noslīkušais izcelts no upes Skrundas novadā, otrs no upes Ventspils novadā, kā arī šodien plkst.6.20 no dīķa Talsu novadā izcelts vēl viens noslīcis cilvēks.

Vakar valstī veikti 27 glābšanas darbi - 11 no tiem notika Rīgā, tikpat daudz to ir bijis novados, bet pārējie glābšanas darbi īstenoti citviet Latvijā.

Glābšanas darbu laikā vakar izglābti divi cilvēki, tomēr vēl divas personas izceltas no ūdenstilpēm.

Kopš gada sākumā Latvijā noslīkuši jau 58 cilvēki. Savukārt aizvadītajā gadā šādi dzīvību zaudējuši 96 cilvēki.

VUGD atgādina, ka nepieciešams ievērot piesardzību atpūtā pie un uz ūdens, savukārt izmantojot peldlīdzekļus, iedzīvotāji aicināti uzvilkt glābšanas vesti.