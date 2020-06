Skultē izglābti trīs jūrā iepūsti atpūtnieki

Dienests saņēmis informāciju, ka Skultes pludmales teritorijā jūrā iepūsti cilvēki. Pusotru kilometru no krasta uz matrača atradies viens cilvēks, bet uz SUP dēļiem - vēl divi. Sadarbībā ar Saulkrastu pludmales glābējiem cilvēki nogādāti krastā.

VUGD atgādina, ka atpūtas laikā gan bērniem, gan pieaugušajiem jābūt uzmanīgiem un jāseko līdzi, lai vēja vai straumes maiņas ietekmē cilvēki uz peldlīdzekļiem netiek ienesti jūrā.

Vēl sestdien glābēji devušies uz izsaukumu Rīgā, kad saņemta informācija par noslīkušu cilvēku Daugavā. Sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju pārmeklēta konkrētās teritorijas akvatorija, taču neviens bojā gājušais netika atrasts.

Vienlaikus, veicot meklēšanas darbus, glābēji pamanījuši, ka slīkst kāds cits atpūtnieks, kurš atradies uz SUP dēļa, bet saviem spēkiem nespēj tikt krastā. Cilvēkam sniegta nepieciešamā palīdzība.

Aizvadītajā diennaktī glābēji no ūdenstilpēm izcēluši arī divus noslīkušus cilvēkus - vienu no Daugavas Līvānos, bet otru no Bolderājas karjera.

Kopumā VUGD saņēmis 83 izsaukumus - 23 uz ugunsgrēkiem, 47 uz glābšanas darbiem, bet 14 bijuši maldinājumi.