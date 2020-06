Stukāns pastāsta par saviem pirmajiem darbiem ģenerālprokurora amatā

Atbildot, vai viņu ir pārsteidzis ZZS (Zaļo un Zemnieku savienība) balsojums, kas arī bija par viņa ievēlēšanu, (jāatgādina, ka viena no redzamākajām ar ZZS saistītām personām - Aivars Lembergs, ir viens no tiem, pret kuru jau gadiem notiek tiesu darbi un līdz šim politiķi vienmēr uztraukušies, vai izvēlētā persona konkrētajā amatā vērsīsies pret oligarhiem un ieilgušajām tiesu lietām), Stukāns atbildēja: „Man ir ļoti vienkārši, es nekad neesmu bijis saistīts ne ar vienu politisko spēku. Draugos, paziņās man nav politiķu, līdz ar to es nezinu visas šīs spēlītes, esmu bijis ārpus politikas. Tāpēc mani ZZS balsojums nepārsteidz, jo es godīgi darīju savu darbu, nebiju ne ar vienu saistīts, līdz ar to viņiem man nebija ko pārmest.”

Stukāns ir pārliecināts, ka par labu viņam ģenerālprokurora amata konkursā runājis tas, ka viņš nācis no tiesnešu aprindām. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Juris Stukāns arī atzina, ka viņš nevar uzņemties atbildību par to, kas ir bijis iepriekš. „Par to ir jāatbild tiem, kuriem vajadzēja uz to visu atbilstoši reaģēt. Es nevaru uzņemties atbildību par to, kas noticis iepriekš.” Stukāns arī ir pārliecināts, ka par labu viņam ģenerālprokurora amata konkursā runājis tas, ka viņš nācis no tiesnešu aprindām.