E-adreses izmantošana ļāvusi ietaupīt papīru Āzijas ziloņa svarā

Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese, kas ir daļa no plašā Latvijā pieejamo e-pakalpojumu klāsta, ir būtisks priekšnosacījums pēc iespējas pilnīgākai pārejai uz elektronisku (bez papīra) dokumentu apriti valsts un pašvaldību iestādēs. Latvija šajā aspektā ir viena no līderēm Eiropas Savienībā – Eiropas Komisijas nupat publiskotajā 2020. gada Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā (DESI) Latvija atzinīgi novērtēta elektroniskās pārvaldes pakalpojumu pieejamības jomā, ierindojot augstajā 5. vietā. Tas nozīmē, ka Latvijā pieaug tendence izmantot pakalpojumus attālināti, kas ļauj valsts iestādēm un uzņēmumiem darboties efektīvāk un ietaupīt līdzekļus,uzlabot caurskatāmību un palielināt iedzīvotāju līdzdalību valsts pārvaldes procesos. Vienlaikus tas apliecina, cik ērti salīdzinājumā ar papīra dokumentu izmantošanu ir pakalpojumi digitālajā vidē.

Papīra ekonomija Āzijas ziloņa svarā

Kopš 2018. gada jūnija, kad uzsāka darboties vienotā digitālā pastkastīte jeb e-adrese, nosūtītivairāk nekā 1 077 038 elektroniski ziņojumi. Pieņemot, ka katrs elektroniski nosūtītais ziņojums ir viena standarta A4 papīra lapa, tad divu gadu laikā būtu iztērētas 2154 pakas biroja papīra (vienā biroja papīra pakā ir 500 lapas), kas ir 5385 kilogrami (vienas biroja papīra pakas svars ir vidēji 2,5 kilogrami). Salīdzinājumam –Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza speciālisti apliecināja, ka piecas tonnas vidēji sver Āzijas zilonis. Tiesa, pēdējais Latvijā dzīvojušais zilonis Radža esot bijis krietni diženāks savas sugas pārstāvis un svēris gandrīz sešas tonnas.



Oficiālās elektroniskās adreses likuma izstrādes gaitā tika aprēķināts, ka viena papīra dokumenta sagatavošana, drukāšana, parakstīšana un nosūtīšana vidēji izmaksā 2,03 eiro, savukārt elektroniska dokumenta sagatavošanas un nosūtīšanas izmaksas ir vairākas reizes mazākas – 0,37 eiro. Ja visi e-adresē nosūtītie dokumenti būtu sagatavoti papīra formātā, kopējās izmaksas būtu apmēram 2,19 miljoni eiro, savukārt elektronisko dokumentu sagatavošanas izmaksas – 398 500 eiro. Tādējādi elektroniskā saziņa ļāvusi ietaupīt 1,79 miljonus eiro.

Ātrums, mobilitāte un ietaupījums

E-adrese nodrošina ērtu, ātru un drošu saziņu ar jebkuru valsts vai pašvaldības iestādi. Kopš e-adreses darbības uzsākšanas valsts pārvaldes iestādes savā starpa sazinās tikai elektroniski, tādējādi samazinot gan administratīvos tēriņus, gan vēstuļu nosūtīšanai nepieciešamo laiku. E-adresi izmanto visas valsts iestādes, kā arī pašvaldības un to iestādes, kam e-adreses izmantošana ir obligāta, - kopumā vairāk nekā 3000.



Šos pašus ieguvumus novērtē arī e-adreses lietotāji – vairāk nekā 10 000 fiziskas personas un uzņēmēji. Ātrums, mobilitāte, finanšu ietaupījums un iespēja atteikties no ierakstītām vēstulēm – tos par galvenajiem ieguvumiem nosauc vienotās digitālās pastkastītes izmantotāji. E-adreses lietošana juridiskām personām būs obligāta no 2023.gada, bet iedzīvotājiem tās izmantošana arvien būs brīva izvēle.



E-adrese būtībā ir personas “adrese” digitālajā vidē. Nereti gadās, ka cilvēks nedzīvo deklarētajā adresē, savukārt uzņēmums fiziski neatrodas juridiskajā adresē, tādēļ svarīgi sūtījumi noklīst vai tiek saņemti novēloti. Savukārt e-adresi var atvērt, pārbaudīt un izmantot neatkarīgi no atrašanās vietas. Ja pieejama viedierīce ar interneta pieslēgumu, e-adrese vienmēr ir “pa rokai” un neviena svarīga vēstule nepazudīs. Kas nav mazsvarīgi – uzņēmējiem ir iespēja e-adresi integrēt savā dokumentu vadības sistēmā, tādējādi jebkurš sūtījums no valsts vai pašvaldību iestādes automātiski nonāks pie darbinieka, kurš atbildīgs par dokumentu apriti.



E-adresi var izmantot, lai nosūtītu iestādei iesniegumu, sūdzību, jebkurus elektroniski sagatavotus dokumentus, kas nepieciešami, piemēram, kādas atļaujas vai licences saņemšanai. Tāpat e-adresi var izmantot, lai nosūtītu no savas puses elektroniski parakstītu līgumu par kādu valsts vai pašvaldības sniegtu pakalpojumu saņemšanu. Savukārt, iestādes pienākums ir atbildi sniegt e-adresē, nevis papīra formātā pa pastu. Ziņojumu e-adresē var sagatavot jebkurā laikā un nosūtīt iestādei arī ārpus tās oficiālā darba laika –iestāde jūsu ziņojumu saņems un reģistrēs, kā arī sniegs atbildi likumā noteiktajā laikā.



E-adreses izveidošana un izmantošana ir bez maksas, savu e-adresi vari izveidot portālā Latvija.lv, izmantojot personas apliecību (eID karte), mobilo lietotni eParaksts mobile vai eParaksts karti juridiskām personām.Praktisku palīdzību e-adreses izveidošanā var saņemt Vienotajos valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centros.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iedzīvotājus un uzņēmējus aktivizēt e-adresi padarot saziņu ar valsts iestādēm ērtāku un neatkarīgāku no atrašanās vietas. Vairāk par e-adresi var uzzināt arī vietnē mana.latvija.lv sadaļā “E-adrese”.