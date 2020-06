Autolamatas Stradiņos: paciente par auto novietošanu pie slimnīcas pārmaksā septiņas reizes

Paciente sociālajos tīklos pauda sašutumu: “Iebraucām slimnīcas stāvlaukumā uz veselības pārbaudes procedūru, uzkavējāmies divas stundas un desmit minūtes. Pirmā stunda bez maksas, par otru samaksājām 21 eiro. Negribējās ticēt, domājām, ka kļūda, bet stāvlaukuma dežurants apstiprināja, ka viss pareizi, tā vēl maza summa, esot cilvēki, kas maksājot ap 60 eiro. Starp citu, stāvlaukums starp vecajiem korpusiem bija klāts ar granti un dubļiem”.

Šajā gadījumā sieviete slimnīcā bija iebraukusi no Atpūtas ielas (no dzelzceļa puses) pa ceļu, kas ved uz Dzemdību nodaļu un Neatliekamās medicīnas centru. Iebraukt tur var, bet mašīnu atstāt ir visnotaļ neizdevīgi, par ko arī brīdina uzraksts uz barjeras, kā arī citas norādes, ko paciente nebija pamanījusi. Izdevīgāk auto ir atstāt oficiālajā stāvvietā pie jaunā korpusa Ventspils ielā, kur pat to jāmaksā eiro pusstundā. Pie tam pirmā stunda ir bez maksas. Slimnīcas teritorija nav stāvlaukums, jo pretējā gadījumā tiktu norobežots ceļš ātrajai palīdzībai un citam slimnīcas transportam. PSKUS skaidro:

“Stradiņa slimnīcas teritorijā ir viena oficiāla stāvvieta - pie jaunā korpusa. Tajā var iebraukt no Ventspils ielas puses. Stāvvietā ir iespēja novietot 150 automašīnas, kas nozīmē, ka praktiski vienmēr ir atrodama brīva vieta. Pirmā stunda ir bez maksas, katra nākamā divi eiro. Stāvvietas pacientu un apmeklētāju privātajam transportam starp vecajiem korpusiem nav!

Teritorijā ir iespējams iebraukt arī no Atpūtas ielas puses. Šo iebrauktuvi esam ļāvuši izmantot arī privātajam autotransportam, jo caur to iespējams ātrāk nokļūt līdz Dzemdību nodaļai un Neatliekamās medicīnas centram. Tomēr - ja auto, pēc pacienta nogādāšanas vajadzīgajā korpusā netiek novietots oficiālajā stāvvietā, jārēķinās, ka izmaksas būs augstas - septiņi eiro par 30 minūtēm

Jebkur - stāvvietā vai teritorijā pirmā stunda iebraucot ir bez maksas!

Slimnīcas teritorija nav paredzēta autotransporta novietošanai. Tajā atļauts pārvietoties tādēļ, lai ērtāk piebrauktu pacientam vajadzīgajā vietā, bet pēc tam transporta līdzekli novietotu citur - ārpus teritorijas, stāvvietā.

Kāpēc tāda sistēma? Mūsu slimnīcas teritoriju ik dienas apmeklē aptuveni 1000 cilvēku. Nedaudz pakalkulēsim, kas notiktu, ja visi apmeklētāji vēlētos atstāt privāto auto tieši teritorijā. Cik liela bezmaksas auto stāvvieta mums būtu nepieciešama?

Esam pilsēta pilsētā un iekšējās ielas ir šauras. Šīs svarīgās satiksmes dzīslas esam atstājuši operatīvā transporta vajadzībām, jo te svarīgas minūtes, pat sekundes, lai glābtu pacienta dzīvību. Augstā maksa par auto atstāšanu teritorijā (ne autostāvvietā) ir papildus iespēja izvairīties no nosprostotiem ceļiem, jo fiziski nav iespējams sameklēt autovadītāju, lai palūgtu pārvietot savu spēkratu, ja tam garām nevarētu pabraukt ne Neatliekamās medicīniskas palīdzības transports, ne slimnīcas saimniecisko lietu un medikamentu piegādātāji.

Ja runa ir par plānotu vizīti uz poliklīniku, lūdzam ierasties laikus un pievērt uzmanību izvietotajai informācijai. Šajā gadījumā tā ir izvietota jau iebraucot pa Atpūtas ielas vārtiem - uzrakstu, plakātu un uzlīmju veidā. Par izmaksām un noteikumiem varat lasīt mūsu mājaslapā”.