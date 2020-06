Par 2,2 miljoniem eiro atjaunos Saulkrastu apvedceļa segumu

Aizvadītajā nedēļas nogalē uz ceļa tika izvietotas ātrumu līdz 70 un 50 kilometriem stundā (km/h) ierobežojošas ceļa zīmes. No darbu sākuma šajā posmā būs viens ar luksoforiem regulēts posms, bet luksoforu posmu skaits ar laiku pieaugs.

Būvdarbu ietvaros veiks seguma izlīdzinošo frēzēšanu un jaunas asfalta virskārtas ieklāšanu. Būvdarbus veic SIA "Via" par līgumcenu 2,2 miljoni eiro ar PVN. Plānots, ka darbs ilgs trīs mēnešus.

Tikmēr Jūrmalas šosejas remontdarbu zonā no Rīgas robežas līdz Jūrmalai satiksme ir pārslēgta uz Rīgas virziena brauktuvi pa divām joslām katrā virzienā. LVC aicina autobraucējus pievērst uzmanību ceļazīmēm pie divlīmeņu mezgla Jūrmalas šosejas krustojumā ar Rīgas apvedceļu, jo asfaltēšanas laikā satiksmes mezgla nobrauktuves būs slēgtas, turklāt satiksmes organizācija tur var tikt mainīta katru dienu.

Rīgas apkārtnē turpinās remontdarbi uz Jelgavas šosejas, posmā no Jaunolaines līdz Misas tiltam, un uz Vidzemes šosejas, no Garkalnes līdz Sēnītei. Satiksme uz Vidzemes šosejas ir slēgta uz Siguldas virziena brauktuves posmā no Vangažiem līdz Sēnītei, un abos virzienos tiek organizēta pa Rīgas virziena brauktuvi.

Uz Daugavpils šosejas starp Skrīveriem un Aizkraukli remontposmā ir divi ar luksoforiem regulēti posmi un slēgts ceļa Bauska-Aizkraukle pieslēgums Daugavpils šosejai un satiksme ir novirzīta pa Jaunceltnes ielu Aizkrauklē.

Kopumā Latvijā remontdarbi notiek gandrīz 60 valsts autoceļu posmos. LVC aicina autovadītājus rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem, plānojot savus braucienus, kā arī ievērot visus ierobežojumus un luksoforu signālus būvdarbu posmos.