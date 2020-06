Bezdarbnieku pabalsta saņēmēju skaits arpīlī bijis visaugstākais pagājušo 2 gadu laikā

Sākot ar šo gadu, bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums ir astoņi mēneši. Pirmos divus mēnešus to izmaksā piešķirtajā apmērā, trešajā un ceturtajā mēnesī - 75% no piešķirtā pabalsta apmēra, piektajā un sestajā mēnesī - 50%, savukārt septītajā un astotajā mēnesī - 45% no piešķirtā pabalsta apmēra.

Bezdarbnieku pabalsta saņēmēju skaits aprīlī bijis par 6303 lielāks nekā pērn gada attiecīgajā laika periodā un par 6843 vairāk nekā 2018.gada aprīlī.

Līdzīgas tendences novērojamas arī raugoties uz februāra un marta mēnešiem, kad šī pabalsta saņēmēju skaits bijis augstākais aizvadīto divu gadu laikā. Tomēr tas joprojām bijis zemāks nekā 2017.gadā, kad martā šis pabalsts tika piešķirts 40 006 iedzīvotājiem, bet februārī - 41 030.

Salīdzinot ar martu aprīlī bezdarbnieku pabalsta saņēmēju skaits pieauga par 9,7%, savukārt relatīvi pret februāri tas pieaudzis par 7,4%.

Salīdzinājumā ar martu aprīlī par 4,88% samazinājies bezdarbnieku pabalsta vidējais izmaksas apmērs, sasniedzot 340,50 eiro, kamēr martā tas bijis 357,14 eiro, bet februārī - 383,23 eiro.

Jau ziņots, ka Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis aprīļa beigās bija sasniedzis 8% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 1,2 procentpunktiem vairāk nekā mēnesi iepriekš, paziņoja Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Šogad aprīļa beigās bija reģistrēti kopumā 72 917 bezdarbnieki, kas ir par 10 991 cilvēkiem vairāk nekā mēnesi iepriekš, kad bija reģistrēti 61 926 bezdarbnieki.